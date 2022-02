Belinda reaparece en redes sociales del brazo de famoso campeón de la UFC

Belinda y Christian Nodal han acaparado la atención de los medios las últimas semanas debido a su inesperada separación antes del Día de San Valentín. Pero ahora, la cantante ha vuelto a generar revuelo en las redes sociales ya que fue captada tomada del brazo junto a uno de los campeones mexicanos de la UFC, despertando sospechas de un nuevo pretendiente en la mira.

La ruptura de la relación de Belinda y Christian Nodal se hizo pública el 12 de febrero a través de un comunicado del cantante en su historia de Instagram en el que anunciaba que ambos tomarían caminos separados y que se deseaban lo mejor. Pero a menos de un mes de su separación, una publicación sugiere que Belinda ha encontrado a un nuevo galán en esta disciplina deportiva.

¿Belinda tiene un nuevo pretendiente en la UFC?

A través del Instagram oficial del luchador de la UFC, Yair Rodríguez, mejor conocido como “El Pantera”, el mexicano compartió una publicación con una imagen muy reveladora, puesto que el famoso pugilista aparece vestido con un traje muy elegante junto a Belinda.

Rodríguez abraza a Belinda en la publicación, en la cual la cantante viste una blusa estilo crop top en color crema con detalles dorados y plateados, con un pantalón de mezclilla en color azul claro. Finalmente, en su muñeca se pueden ver varios accesorios, además de una pulsera naranja como las que suelen entregarse en encuentros privados, lo que podría indicar que la intérprete de “Ángel” estaba en un evento con el luchador.

“El Pantera” no etiquetó Belinda en la publicación ni tampoco colocó una descripción, solo un emoji de una persona levantando la mano. Por otro lado, la publicación tiene los comentarios desactivados, algo que ha despertado las sospechas de muchos de los seguidores de Belinda y Yair.

Y si bien el post de más de 42.000 ‘me gusta’ tiene los comentarios desactivados, varios internautas han encontrado la manera de opinar respecto a esta nueva aparición de Belinda con otro chico.

Los comentarios en las redes sociales

Si bien Yair Rodríguez tiene desactivados los comentarios de la publicación en la que aparece con Belinda, los internautas encontraron la manera de expresar sus opiniones sobre el tema a través de diversos tuits y con nuevas publicaciones en Instagram, dejando ver todo tipo de opiniones al respecto.

Están aquellos que ponen en duda que la foto sea actual, sino una especie de imagen antigua que el peleador de la UFC publicó. Sin embargo, varios usuarios aún se preguntan por qué la publicaría justo ahora que Belinda y Christian Nodal terminaron su relación.

“A caray esa foto de Belinda y el pantera es reciente?”, “No sé banda, Beli está con ese mismo estilo ahorita, sí puede ser de ahora la foto” y “Sea de hoy, sea de hace 3 años, mi pregunta es por qué la está subiendo ahorita wey? Hablen ya” son algunos de los comentarios que se pueden ver en diversas redes sociales.

A caray esa foto de Belinda y el pantera es reciente ? — Maestro Fumochi (@steve_llako) February 20, 2022

Además, también están los comentarios que defienden a la cantante, argumentando que a pesar de que la foto sea reciente, el hecho de que aparezca con El Pantera en una foto no significa nada: “O sea que si yo me tomo una foto con Belinda y la subo significa que está saliendo conmigo?”.

Belinda se confiesa con su nuevo tema

Además de protagonizar rumores con el luchador de UFC, Belinda también se ha vuelto tendencia en las últimas horas debido al estreno de su nuevo tema “Mentiras, ca***n”, una canción que muchos de los internautas especulan que va dirigida directo a su exnovio.

“No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un ca***n. Me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos. Ahórrate el intento”, versa un extracto del tema.

Muchos internautas también trataron este tema como una respuesta directa a la canción que publicó Christian Nodal el 17 de febrero titulada “Ya no somos ni seremos”, en la cual parece narrar cómo se siente luego de su ruptura con Belinda.

