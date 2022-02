Maluma habla sobre sus nuevas pretensiones en la pantalla grande ¿Cuál personaje quiere interpretar?

En los últimos meses, Maluma ha podido vivir de cerca la magia del cine con su participación en “Encanto” y “Cásate conmigo”.

Luego de más de 10 años sumando éxitos en la industria musical, el intérprete de “Sobrio” se sumó a la nueva película animada de Disney en el papel de “Mariano”, el enamorado de “Isabela” –la hermana de Mirabel-.

Con su gran talento, Juan Luis Londoño Arias –mejor conocido como Maluma – le dio voz tanto en inglés como español al especial personaje que se llevó las miradas de la audiencia; una experiencia que sin duda le robó el corazón.

Por si fuera poco, el pasado 10 de febrero llegó a la pantalla grande “Cásate conmigo”, una producción protagonizada por Jennifer Lopez, Owen Wilson y Maluma. En el papel de “Bastian”, el cantante le rompe el corazón a “Kat Valdez” (Jlo), quien luego de dar el “sí” se entera de su infidelidad.

A propósito de su participación, el ahora actor reveló su posición sobre el matrimonio: “No sé si casarme, la verdad. Haría un ritual amoroso diferente, no sé si me veo en una iglesia casándome, pero hay un dicho que dice que el que escupe para arriba le cae encima y nunca digas nunca […] En este momento de mi vida quiero estar tranquilo, no busco casarme ni nada de eso. Estoy muy joven y tengo demasiadas cosas por delante”, aseguró el cantante de 28 años.

Tras hablar de la fuerte conexión que tuvo con su personaje, Maluma reveló que quiere seguir cosechando éxitos en el cine y ser un representante de Latinoamérica ante el mundo.

Y es que con tan solo dos participaciones en el rubro, el intérprete quedó enganchado con la experiencia que vivió y aspira conseguir grandes personajes que lo posicionen en la industria.

“Mi sueño es meterme duro en Hollywood, es el momento indicado (...) Me gustaría romper ese estereotipo y ser el primer ‘Batman’ latino, o no sé, ‘James Bond’. Podría llevar mi carrera a otro nivel y representar a nuestra cultura”, expresó durante una entrevista con EFE.

Aunque Maluma ya cuenta con una posición bastante privilegiada en la música tras más de una década de trabajo, desarrollarse en el cine es una de las nuevas metas que quiere alcanzar.

