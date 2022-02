Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se disfrazan de Barbie y Ken

La actriz Millie Bobby Brown está entrando a la edad adulta con un clásico atuendo de cumpleaños con temática infantil. Según la revista People, la estrella de “Stranger Things” fue vinculada sentimentalmente por primera vez con Jake Bongiovi en junio pasado después de que fueron vistos tomados de la mano.

Ahora Millie celebró su cumpleaños número 18 con Bongiovi y compartió fotos de sus looks a juego inspirados en Barbie y Ken. “¡Hola Ken!” escribió Brown en el pie de foto. La joven actriz se dejó ver con una peluca rubia y un corsé bordado lucido sobre un vestido blanco. Bongiovi, hijo de Jon Bon Jovi, lucía una camisa marrón con estampado floral. “Muy bonito”, comentó el novio en la publicación de Brown.

Sus seguidores, incluidos algunos amigos de “Stranger Things”, inundaron la sección de comentarios con mensajes de celebración junto a los fanáticos. “Cumpleañera”, escribió Noah Schnapp. “Me encanta”, comentó Paris Hilton.”¡Feliz cumpleaños preciosa!” agregó Emma Bunton. La verdad es que los rubios protagonistas lucen increíbles.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi son una de las parejas del momento

Brown y Bongiovi oficializaron su relación en Instagram en noviembre de 2020 cuando ella publicó una foto de él dándole un beso en la mejilla mientras montaban en la rueda de la fortuna del London Eye. Desde entonces la muestras de afecto son contadas en redes sociales, pero seguramente muy vividas entre ellos, a cámara apagada.

La protagonista de “Enola Holmes” actualmente se está preparando para el estreno de la temporada 4 de “Stranger Things”, que Netflix anunció que debutará en dos partes el 27 de mayo y el 1 de julio. El gigante de la transmisión también reveló que el programa terminará después de su quinta temporada.

Brown habló anteriormente con la revista People sobre crecer en el centro de atención. “Creo que me estoy volviendo más fuerte”, dijo en 2020. “Es difícil porque todavía estoy creciendo. Todavía no he evaluado eso, así que me pondré en contacto contigo”.