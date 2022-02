Adamari López envió un cómico mensaje a sus haters en Instagram

Las redes sociales no solo funcionan para compartir imágenes del día a día y videos con las nuevas tendencias de baile, sino que también sirven para enviar mensajes a un público en particular, y Adamari López lo sabe. Es por eso que la famosa actriz decidió usar su cuenta de Instagram para dedicarle algunas cómicas pero contundentes palabras a sus detractores.

Desde hace algunos meses, la conductora ha sido el blanco de varios comentarios a propósito de su notable cambio con respecto a su peso, con algunos de ellos apuntado a que se había sometido a varias cirugías para alcanzar su figura actual. Pero ahora la puertorriqueña decidió callar a sus detractores con un hilarante mensaje a través de un video.

El cómico mensaje de Adamari López para sus haters

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, López publicó un video en el cual aparece sentada en un sillón, vistiendo un atuendo cómodo compuesto por un par de pantalones beige y un suéter de cuello de tortuga blanco, combinando con un par de pantuflas del mismo color.

Pero el outfit de Adamari López no es la pieza central del video, ya que el diálogo y su actuación se roban el protagonismo. Y es que la boricua hace el doblaje de un audio tan cómico como inspirador, el cual iba dirigido a aquellas personas que se han convertido en sus detractores.

“Hoy yo me levanté y me sentía como media triste, pero me detuve, me observé detenidamente y me recordé a mí misma que aunque mi vida no es perfecta hay miles que quisieran ser yo. Porque uno es loco pero uno está bueno”, dijo la actriz en el video, finalizando con una cómica mueca en su rostro.

López subtituló el video con la frase: “¿Quién tiene la vida perfecta?”, seguido de un emoji de corazón rojo. También etiquetó a las marcas responsables de su estilo para el corto clip.

La reacción de sus seguidores

A través de la sección de comentarios, los fanáticos de Adamari López fueron a demostrar su apoyo con la actriz con palabras positivas, e incluso varios de ellos se hicieron presentes para celebrar la manera hilarante en que logró enviar el mensaje a sus haters.

“Esa es la actitud jajaja muy bien”, “NADIE tiene la vida perfecta! Así que pa’lante!” y “Adamari López acaba de probar el acento dominicano y se dio cuenta que funciona para poner en su lugar a las personas” fueron algunos de los mensajes que dejaron varios de sus seguidores.

Por otro lado, otros usuarios también se pronunciaron con mensajes menos positivos, criticando el contenido del video y la reflexión: “Tú lo que quieres es desviar la atención de cómo bajaste de peso” y “Vida perfecta? Ni cerca neni, a esa vida tuya se le están viendo las costuras”.

Además, otros usuarios de Instagram identificaron a la autora original del audio que estaba siendo doblado por Adamari López, con varios de ellos etiquetando a la dominicana como “Killadamente”.

Olga Tañón dejó en evidencia a Adamari López

A pesar de que varios de sus seguidores le han preguntado a Adamari López cómo logró bajar de peso tan rápido, la actriz ha guardado silencio respecto a este tema, aunque en varias publicaciones se le ha visto haciendo varias rutinas de ejercicio.

Sin embargo, la cantante Olga Tañón comentó a través de un video que la presentadora boricua no solo logró conseguir su figura actual a base de entrenamiento, sino también con intervención quirúrgica.

“En el caso de Adamari, cuando se hizo el balón gástrico, bueno según me dice la gente que se lo hizo. También ha tenido un régimen de ejercicios”, dijo la cantante en el video.

