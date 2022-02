Así será el debut de Ángela Aguilar en las telenovelas

Luego de que Ángela Aguilar lo dejara todo en su primer palenque como solista, que ofreció en la última Feria de León, ahora la cantante confirma su próximo debut: la actuación. La hija del ranchero Pepe Aguilar tendrá su primera aparición en las telenovelas de la mano de Televisa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la hija menor de Pepe Aguilar se dejó ver junto a parte del elenco de “La Herencia”, producción de John Osorio y Roy Rojas, su productor asociado. Daniel Elbitar, Emmanuel Palomares y Juan Pbalo Gil son algunos de los actores con los que se dejó ver a la joven cantante en una fotografía que confirma que debutará en las novelas.

Hasta el momento, Ángela no ha dado sus primeras declaraciones respecto a este paso en su carrera artística, ni ha compartido su experiencia en las locaciones de la telenovela protagonizada por Michelle Renaud. Sin embargo, en las imágenes que ya circulan en las redes se puede ver al orgulloso padre acompañando a su pequeña durante las grabaciones del clip.

Ángela Aguilar va en ascenso y sin frenos

Ángela, de 18 años, triunfó en los últimos días con la presentación que tuvo este fin de semana en la Arena CDMX y donde cantó sus éxitos musicales como “En realidad” y “Dime cómo quieres”. En entrevista con Grupo Fórmula, previo a su presentación, compartió que tiene un ritual muy especial en cada show que da.

“¡Soy muy rara! No me gusta que nadie me toque ni me hable, ya que me gusta vocalizar, concentrarme y evitar cualquier distracción”, declaró la estrella mexicana. Aguilar también contó de sus shows que le encanta cambiarse de ropa varias veces, pero sus padres se lo prohíben, ya que le quitan tiempo y además se presiona mucho al hacerlo.