¿Por qué Héctor Sandarti dice que Dalilah Polanco le salvó la vida?

A veces hasta la más pequeña e inesperada acción puede convertirse en algo importante para otra persona sin que siquiera haya estado planeado. Un ejemplo de esto lo relata el actor Héctor Sandarti, comentando que su secuestro en 2001 pudo convertirse en una tragedia de no ser por su colega Dalilah Polanco.

Apenas comenzando los años 2000, el actor apenas iba comenzado su carrera, por lo que un secuestro no habría sido de mucho provecho monetario para sus captores. Sin embargo, además del susto, a Héctor Sandarti le quedó una gran historia para contar, en la cual intervino de manera involuntaria Dalilah

Así fue el secuestro de Héctor Sandarti

A través de una entrevista en el canal de YouTube de Yordi Rosado, Héctor Sandarti estuvo hablando sobre varios detalles de su carrera y de su vida personal, incluido uno de los eventos más complicados que tuvo que vivir a principios del nuevo milenio: un secuestro.

El actor conocido por ser el excompañero de Galilea Montijo en Vida TV relató cómo fue que lo secuestraron: “Yo iba saliendo de mi casa en mi coche a una primera lectura de una obra de teatro y me bajo a una papelería a engargolar mi libreto y ahí me agarraron. Se acercó un tipo y me pone una pistola”.

El mexicano llegó a temer por su vida, dejando saber que durante el fatídico momento se estuvo “rezando y contestando sus preguntas… Hubo un momento en que apagaron el coche y pensé que lo aventarían por un barranco”.

También comentó que a pesar de la indecorosa situación, uno de los secuestradores se quedó hablando por mucho tiempo con él, algo que lo ayudó a calmarse un poco. “Platicamos de todo, de la vida, la familia, de dios, una plática que me hubiera gustado tenerla aquí”, dijo el actor.

La “intervención” de Dalilah Polanco

A pesar de que el secuestro parecía seguir su curso con el actor como víctima, al cabo de una horas los captores se dieron cuenta que habían atrapado al hombre equivocado, algo que le hicieron saber a Héctor Sandarti. Sin embargo, esto no significaba que todo había terminado para él.

Los maleantes intentaron sacarle provecho a la situación, y si bien Sandarti no era su objetivo original, igualmente quisieron intercambiar su vida por una cantidad de dinero para no quedarse con las manos vacías. Y en ese momento es que Polanco se vuelve relevante para el caso.

“[El secuestrador] revisó mi teléfono y me preguntó ‘¿Quién es Dalilah Polaco?’, yo le dije ‘una amiga’”, relató Héctor en la entrevista. Seguidamente, el líder de la banda pasa a llamar a Dalilah para comentarle que tienen al mexicano bajo su custodia. Pero tan pronto escucha la noticia, la actriz piensa que es una broma.

“Ay de mí… eres un pen***o, ch***a tu madre, bye”, contestó Dalilah Polanco antes de colgar el teléfono. Sin embargo, este curioso acto fue suficiente para que los captores dejaran en libertad a Sandarti.

“Dalilah no lo sabía en ese momento, pero me salvó la vida porque no creó un vínculo de negociación, cerró la única posibilidad que tenían ellos y dijeron ‘este cuate nos sale más caro tenerlo que soltarlo’”, comentó Héctor.

Héctor Sandarti estuvo a punto de quitarse la vida

En otro tema aislado de su secuestro, el actor confesó que durante su etapa escolar pensó en quitarse la vida debido al bullying que sufría y por la baja autoestima que tenía en ese momento.

“Tengo de dos: o cambio y me convierto en otra persona o termino la historia de este buey, o sea, me mato”, confesó el artista, además de revelar que llegó a escribir una carta de suicidio dirigida a su mamá: “Creo que la única opción de alguien como yo sería acabar con su vida”.

