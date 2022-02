Tom Holland desmiente rumores de haber comprado un nuevo “nido de amor”

La estrella del momento Tom Holland está dejando las cosas claras sobre sus rumores de movimientos inmobiliarios. El actor visitó “Live with Kelly and Ryan” y tiró abajo los rumores de que había comprado una casa en el sur de Londres con su novia Zendaya. “Muchas personas me llamaron porque, aparentemente, compré una casa nueva en el sur de Londres. ¡Lo cual es completamente falso!”.

Holland conversó con Kelly Ripa y Ryan Seacrest, y continuó diciendo: “No compré una casa nueva. Estoy como, ‘Guau, qué sorpresa, me pregunto cuándo recibiré las llaves’”. “Entonces, ¿de dónde vino eso?” preguntó Seacrest, y Tom señaló de forma firme “¡No sé!”, y la audiencia no contuvo la risa.

Si bien Holland y Zendaya tienden a mantener su vida personal en privado, una fuente le dijo a PEOPLE en julio de 2017 que la pareja tenía una relación sentimental. “Si bien comenzaron cuando grabaron Spider-Man han tenido mucho cuidado de mantenerlo en privado y fuera de la vista del público”, señaló el informante antes de revelar que “se han ido de vacaciones, y tratan de pasar el mayor tiempo posible juntos”.

Tom Holland y Zendaya y los rumores de su nuevo hogar

Hace unas semanas, se informó que Tom y Zendaya compraron una casa nueva en el sur de Londres ya que se han estado viendo por un tiempo. Los rumores también sugerían que la casa valía 4 millones de dólares y que planeaban mudarse una vez que se completara la renovación, a mediados de 2022.

Tom y Zen fueron vistos por última vez compartiendo espacio en la pantalla en “Spider-Man: No Way Home”, que fue un gran éxito en la taquilla a nivel mundial. La película ejecutó el concepto del multiverso, que no es un tema muy explorado en las películas de MCU. Las imágenes filtradas en línea antes del lanzamiento de la película también se sumaron a la exageración.