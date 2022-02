Dinorah, hija de Alicia Machado, pidió implantes de senos como regalo de 15 años, según contó su famosa mamá.

En una entrevista para Ventaneando, la exreina de bellleza reveló la petición de la joven .

“Tuvimos una conversación casualmente hace un par de noches mi hija y yo, en donde estábamos las dos en un momento muy personal. Ella se estaba quejando porque está muy flaquita, muy menudita, y le dije: ‘tú vas a crecer, yo era así a tu edad, te va a salir de todo’”, expresó.

Machado también contó que Dinorah le cuestionó si la dejaría aumentarse el busto, “¿Tú me pondrías las chichis a los XV años?”, le dijo.

Alicia Machado Foto: Vía instagram.com/machadooficial/

¿Cuál fue la respuesta de Alicia Machado?

En la misma entrevista, la ganadora de La casa de los famosos dijo que la respuesta fue negativa y explicó el motivo.

“Le dije no, mientras estés bajo mi techo y seas menor de edad, no. Primero debe quererse a ella, aceptarse. Cuando ella se vea en el espejo y se sienta bella, sin nada, entonces ahí ella se puede hacer lo que ella quiera”, dijo a actriz de 45 años.

Además confesó que debido a la presión de versa bien, ella tuvo varios conflictos en su juventud.

“Yo tuve muchos problemas, tuve bulimia y anorexia casi seis años, tuve trastornos de identidad, tuve muchos problemas de autoestima y eso me enseñó a ser fuerte, a quererme, y a sentirme muy a gusto con mi físico y con mi belleza”.

Y agregó, “la belleza es una carrera para toda la vida. Estoy en un ambiente en el que me quieren guapa, me quieren sexy, mis fans así me conocen y es una presión fuerte para uno como figura pública”.

Situación que a veces también le ha provocado algunas inseguridades, “hay días que me levanto y me veo al espejo y digo ‘Ay Dios mío, soy un monstruo’, es un peligro, porque ahí es cuando muchas de nosotras vamos con cualquier cosmetólogo, vamos con cualquier curandero a que te endulce que te va a poner, que te va a llenar, que te va a hacer, yo me he salvado de varias, porque como cualquier mujer he ido a lo mejor a lugares que no han sido los mejores, tratando de mantener esa belleza”, reveló.

