Outfit de Meghan Markle en entrevista con Oprah Winfrey es el “Vestido del año

¿Quién no recuerda la polémica entrevista de Meghan Markle con Oprah Winfrey? Bien, es momento de hacer el flash back a ese vestido que usó la Duquesa de Sussex. Cada año, el Museo de la Moda de Bath designa a alguien de la industria para seleccionar un vestido que crea que encapsula el momento.

Este año, fue el turno de dos personas para elegir una prenda, Ibrahim Kamara y Gareth Wrighton de la revista Dazed, y entre ambos eligieron el vestido cruzado Armani de seda de la duquesa, un número negro con un patrón floral sobre un hombro, que además protagonizó algunos memes virales en las redes sociales.

“En la cultura pop hiper estilizada de hoy en día, el vestido del año ahora tiene el potencial de ser también el ‘meme del año’ y ambos nos aferramos a la ahora icónica entrevista de Meghan y Harry con Oprah como el momento antisistema definitivo que permanecerá para siempre”, dijo la pareja de moda en un comunicado de prensa.

Traje de Meghan Markle será exhibido en el Fashion Museum Bath

“El vestido cruzado de Meghan de Armani, usado para mostrar su tierno embarazo, enmarcaba a la duquesa en negro contra el abundante paisaje del jardín de Tyler Perry en Hollywood. Este look ahora, por pura asociación con un momento televisivo viral, está firmemente arraigado en nuestra psique de cultura pop”. El vestido, no como sacado del armario de la realeza, pero con el mismo diseño, se exhibirá en el Museo de la Moda de Bath como parte de la exposición A History of Fashion in 100 Objects.

“Esta es una adición fabulosa a la colección del Museo de la Moda”, dijo Rosemary Harden, directora del museo. “Hay momentos en la historia que tienen que ver con el vestido y la entrevista de Meghan con Oprah fue una de esas ocasiones. El vestido Armani fue parte de un look cuidadosamente curado, garantizado para enviar mensajes e imprimir en nuestra conciencia una y otra vez”.