Pau Laggies explicó cómo nació su canción colaborativa “A través del espejo”

La cantante Pau Laggies, originaria de Chihuahua estrenó su sencillo colaborativo llamado “A través del espejo”, en el cual participaron León Leiden, Lucauy, Melanie Espinosa y Kendall Peña. En entrevista con Publimetro, Pau Laggies mencionó de su última canción que: “Esto empezó como una idea en conjunto de León y mía y al principio dijimos hacemos un sonido y lo subimos a TikTok para invitar a una persona que forme parte de la canción”. Desde un inicio los jóvenes Pau y León establecieron que solamente una persona iba a participar en “A través del espejo”, no obstante, Laggies mencionó que “vieron tanto talento que no pudieron elegir a sólo a una y eligieron a tres participantes”.

“Estábamos en casa de León y fui a componer y vimos un libro que se llama A través del espejo y de ahí comenzamos a tirar ideas”, dijo la cantante de Chihuahua. A partir de esa frase inicial, Laggies relató que la canción se tornó en una melodía que habla de un amor que no pudo perdurar. “Baby yo no me arrepiento de todo lo que hicimos, fue bonito haberte conocido”, confesó Pau Laggies que es su verso favorito de la canción. Asimismo, Pau dijo que esto habla de aceptar que estuviste con alguien, que no funcionó pero no por eso te vas a arrepentir de lo que compartieron juntos.

Esta joven cantante llega con una nueva ola de talento mexicano

Acerca de su proceso creativo, Pau Laggies compartió: “Todas las personas lo hacen de diferente manera pero primero yo en la guitarra hago una progresión de cuatro acordes y creo una melodía y conforme con eso le agrego la letra”. De la misma forma, Laggies dijo que ella “usa puras experiencias propias para escribir sus canciones” y confesó que prefiere “buscarse emociones fuertes para hacer sus canciones” porque debe vivir las emociones desde su propia piel. “La música es un refugio para mí, una manera diferente en la que me puedo expresar y me ha ayudado en muchas cosas”, platicó Pau Laggies.

Con su dulce y clara voz, esta joven ha logrado ganarse a sus seguidores de TikTok, plataforma en la cual la cantante ha podido impulsar su carrera musical. De su canción colaborativa en TikTok Laggies explicó que: “Lo que hicimos León y yo fue que la gente se uniera al proyecto sin ningún otro fin más que les gustara la música y fue totalmente transparente y no fue ni por números, ni por seguidores”. De la selección de los participantes de “A través del espejo”, Pau Laggies mencionó que fueron criticados por no haber elegido el video más viral. Pero comentó que ella y León se guiaron “por el talento” y finalizó diciendo que: “TikTok es una gran herramienta y cada vez sale más talento de TikTok en todos los rubros y es una herramienta muy padre para llegar a más gente”.