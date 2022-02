DNCE, la agrupación liderada por Joe Jonas hace su regreso con un nuevo tema en colaboración con el DJ Kygo, la cual lleva por nombre ‘Dancing Feet’ y se estrenará el jueves 24 de febrero. Con esta canción, la banda marca su regreso a la múscia tras haber estrenado su último EP (People To People) en 2018. Por otro lado, la banda está conformada por Joe Jonas, Jack Lawless y JinJoo Lee, anteriormente, Cole Whittle se encontraba en la banda pero optó por no regresar para este nuevo sencillo.

Te dejamos el video musical oficial:

DNCE regresa con ‘Dancing Feet’ junto a Kygo

El video musical se estrenará el 24 de febrero a las 11 de la noche hora México pero hace un par de días se compartió un adelanto en el cual se puede ver a la agrupación y al DJ en una fiesta, además, podemos observar a Joe Jonas y Kygo en un carro rojo convertible y al parecer la modelo Cindy Kimberly es el interés amoroso del cantante, por lo tanto habrá una batalla de baile.

Letra de ‘Dancing Feet’ de DNCE y Kygo

En la letra de la canción se puede escuchar “Cause these dancing feet don’t cry to the rhythm, they cry for you, and every Saturday night that you ain’t here, my tears are blue, and these blinding lights, they shine so bright, like we’re on the moon, but I don’t wanna dance another beat, no, unlеss it’s with you”.

“Porque estos pies que bailan no lloran al ritmo, lloran por ti, y cada sábado por la noche que no estás aquí, mis lágrimas son azules, y estas luces cegadoras, brillan tan intensamente, como si estuviéramos en la luna, pero no quiero bailar otro ritmo, no, a menos que sea contigo”.

DNCE. La banda DNCE liderada por Joe Jonas, regresa con ‘Dancing Feet’ junto al DJ Kygo. / Foto: Getty Images (Charley Gallay)

Por otro lado, de acuerdo con Joe Jonas, esta canción marcará una nueva era para el grupo y que mejor que regresar con un tema al lado de uno de los mejores DJs del mundo, el noruego Kygo.

La canción debut del grupo, Cake By The Ocean fue estrenada en 2015 y logró posicionarse en el top 10 de la lista o chart de Billboard Hot 100 y después de casi 4 años de ausencia regresan con un tema que sin duda logra escalar en todas las listas, se cree que después lanzarán otro sencillo y luego un álbum.