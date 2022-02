Esto dijo Paty Navidad a los que la critican

A Paty Navidad le llueven las críticas por parte de los usuarios en las redes sociales, pero la artista asegura que ya se acostumbró a los señalamientos y no le importa para nada lo que piensen o digan de ella.

Navidad es llamada conspiranóica, ignorante, y otros más por su aspecto físico, razón por la cual había cerrado sus redes sociales, pero ahora ha decidido retomarlas. Según una nota publicada por el diario El Universal, México, Patricia no se toma nada personal.

Paty Navidad

“He trabajado mucho en mi inteligencia emocional. Sé que nada de lo que me dicen es personal, estamos mal como sociedad y como seres individuales. Las personas que dicen cosas negativas de mí sólo hablan de sus propias carencias. El que me juzga se juzga a sí mismo, porque no me conoce”, expresó.

Y para no hacer caso a las ofensas que recibe a diario, la actriz contó que se ha dedicado a trabajar la espiritualidad y a aprender más de la física cuántica; meditando y autoanalizándose a diario para no caer en provocaciones.

Ella es Paty Navidad Foto: Vía instagram.com/patricianavidad/

“Desde hace unos años busco paz, tranquilidad y ser mi mejor versión. Me enfoqué mucho en leer, en ser espiritual, en el despertar de la conciencia, la inteligencia emocional y la física cuántica. Me dedico a nutrir mi mente y no sólo el físico, la mente es lo más importante”, comentó.

En cuanto a lo profesional, Navidad regresa a la televisión como conductora del reality musical “Music Battles México”, el cual saldrá por primera vez este 27 de febrero por Azteca Uno. Por ello recordó que su carrera profesional comenzó a los nueve años como cantante y ya a los 12 estaba en la televisión en Cualiacán y a los 15 en eventos masivos.

“A los 17 llegué aquí (a la Ciudad de México) en busca de ser cantante pero la oportunidad fue como actriz y cuando saqué mi primer disco de cinco que he hecho, la gente decía que era una actriz que quería cantar y es al revés. En EU me fue bien como cantante, en México no porque hasta hace unos años el regional mexicano tenía poco público”.

"Desde hace unos años busco paz, tranquilidad y ser mi mejor versión. Me enfoqué mucho en leer, en ser espiritual, en el despertar de la conciencia". aseguró la actriz que ha causado controversia por oponerse a la vacuna contra la Covid-19.