De acuerdo con el portal de TMZ, la actriz Jennifer Lawrence se conviritó en mamá y lo único que se sabe es que su primogénito nació en el estado de California. Junto a su esposo el galerista, Cooke Maroney, le dieron la bienvenida a su primer hijo, del cual, por primera vez se tuvo conocimiento en verano de 2021, ya que ambos fueron captados caminando por la calle y se le pudo ver su baby bump o pancita. Por otro lado, de acuerdo a varios informes, el baby shower fue muy íntimo y la actriz sólo invitó a familia y amigos cercanos y se llevó a cabo a finales del mes de enero.

Jennifer Lawrence. La actriz Jennifer Lawrence ya es mamá y le da la bienvenida a su primer hijo. / Foto: Getty Images (mike coppola/Getty Images)

La actriz de ‘No mires arriba’ Jennifer Lawrence junto a su esposo Cooke Maroney, le dan la bienvenida a su primer hijo

Por otro lado, aunque la actriz ha mantenido su embarazo en secreto, ya que no cuenta con redes sociales, si ha hecho algunas apariciones y tal fue el caso de la alfombra roja para la película original de Netflix, No mires arriba (Don’t Look Up) junto a Leonardo DiCaprio, Meryl Streep y Jonah Hill, misma que se llevó a cabo en diciembre del año pasado.

Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill y Adam McKay. La actriz Jennifer Lawrence ya es mamá y le da la bienvenida a su primer hijo. / Foto: Getty Images (DIMITRIOS.KAMBOURIS@GETTYIMAGES.COM/Getty Images for Netflix)

Asimismo, Jennifer Lawrence también se presentó en el programa nocturno The Late Late Show with Stephen Colbert del presentador y comediante Stephen Colbert en el cual, compartieron varias anécdotas y el host no perdió la oportunidad de darle un obsequio que se trató de una prenda la cual tenía bordad el logo del programa.

Por otro lado, la última vez que se le vio en público fue en diciembre del año pasado y esa fue la última ocasión en la cual mostró su embarazo, además del baby shower que realizó en enero de 2022, del que aún no se tienen fotografías y se cree que la actriz hará público el anuncio en un par de horas o días, para así dar a conocer de manera oficial que se convirtió en mamá por primera vez.