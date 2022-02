La nueva serie de The Walking Dead estará llena de estrellas de Hollywood

El universo de The Walking Dead sigue estando en expansión a pesar que la serie original llegará a su final este año con la onceava temporada. Pero uno de sus proyectos paralelos, Tales of The Walking Dead, puede convertirse en todo un éxito, en especial gracias a las grandes estrellas de Hollywood con las que contará.

Tales of The Walking Dead será una serie de estilo antología que promete centrarse tanto en personajes nuevos como en los ya establecidos. Exactamente qué caras familiares aparecerán en el programa se mantienen en secreto, pero ha habido mucha especulación sobre la posibilidad de que los favoritos de los fanáticos regresen para narrar una última historia.

Las estrellas que aparecerán en Tales of The Walking Dead

La primera tanda confirmada

A través de una publicación en las redes sociales de AMC, la cadena que transmite la serie, se mostraron los primeros actores confirmados que estarán presentes en esta nueva serie antológica, siendo estos Terry Crews, Parker Posey, Jillian Bell, Anthony Edwards y Poppy Liu.

Seguidamente, el productor de la nueva serie, Scott Gimple, publicó un comunicado en el cual ofrecía más detalles sobre este spin off y la participación de los actores dentro de él, comentando lo emocionado que estaba por incluirlos.

“Anthony, Jillian, Terry, Parker y Poppy son la primera ola de talentos singulares que expandirán aún más el universo de The Walking Dead en nuevos reinos desgarradores, hilarantes, sinceros y horribles, y no podríamos estar más felices de darles la bienvenida a la familia”, dijo Gimple en un comunicado.

Las cinco estrellas anunciadas son de hecho artistas experimentados en la pantalla chica. Crews es mejor conocido por protagonizar la comedia “Brooklyn Nine-Nine”, mientras que Posey ha aparecido recientemente en “Lost in Space” de Netflix.

Edwards fue residente durante mucho tiempo del drama médico “ER”, mientras que Bell apareció durante mucho tiempo en “Workaholics”. Liu también tiene varios programas en su haber, incluidos “Hacks” y “Better Call Saul”.

La segunda tanda de estrellas

Dos semanas después del primer anuncio, las redes sociales de la serie dejaron ver una nueva tanda de actores reconocidos que se unirán a esta nueva producción, mostrando a Olivia Munn, Danny Ramirez, Loan Chabanol, Embeth Davidtz y Jessie T. Usher.

Respecto a la nueva tanda de actores, Gimple dijo en un comunicado: “Olivia, Danny, Loan, Embeth y Jessie son los últimos talentos masivos que darán vida a nuevos mundos de The Walking Dead con historias grandes, atrevidas, diferentes, emocionales, impactantes, aterradoras y locas. Estamos emocionados de que vengan a caminar con nosotros”.

Olivia Munn es quizás el nombre más conocido en esta lista, interpretando a Psylocke en “X-Men: Apocalypse”. Sin embargo, cada uno de estos recién llegados tiene una filmografía fuerte, muchos de los cuales han tenido su propio roce con el mundo de los superhéroes.

Jessie T. Usher es mejor conocido por interpretar a A-Train en “The Boys” y Danny Ramírez recientemente tuvo un papel memorable como Joaquín Torres en la serie de Disney + de Marvel, “The Falcon and the Winter Soldier”. Loan Chabanol protagonizó “The Transporter Refueled”, y Embeth Davidtz ha tenido una larga carrera, aunque es quizás mejor conocida por interpretar a la señorita Miel en “Matilda”.

¿Qué se sabe de los personajes ya establecidos?

Como lo han dicho varios portavoces de la serie, esta nueva entrega no solo traerá nuevos talentos a la fórmula sino también viejos conocidos.

El rumor que más fuerza ha cobrado es sobre un episodio centrado en Alpha (Samantha Morton). La líder de los Susurradores fue asesinada por Negan, pero podría mostrar algo interesante en la vida que no se compartió en la serie principal.

Otro episodio en el que los fanáticos han expresado interés es un episodio de Tyreese (Chad L. Coleman) y Sasha (Sonequa Martin-Green). Los rumores sobre esta posibilidad comenzaron a circular cuando Coleman publicó una foto en las redes sociales donde se “encontró” con uno de los directores de la serie, Michael Satrazemis, quien precisamente dirigirá varios episodios de Tales of The Walking Dead.

