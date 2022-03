Los cambios físicos de Jared Leto en vísperas del estreno de “Morbius”

Casi tres décadas desde que el ganador del Oscar Jared Leto comenzara su carrera a principios de los 90 en el drama adolescente de ABC “My So-Called Life”. El actor se ha hecho un nombre como uno de los más dedicados física y mentalmente, y sus transformaciones para cada personaje lo confirman.

Jared hizo su debut cinematográfico en el drama de 1995 “How to Make an American Quilt” antes de convertirse en una estrella destacada con éxitos como “Prefontaine”, “Requiem for a Dream”, “Dallas Buyers Club” y “Suicide Squad”. A solo días del estreno de “Morbius”, te dejamos un recuento de sus icónicas interpretaciones.

“Prefontaine”: Al dar vida al corredor olímpico de larga distancia Steve Prefontaine, Leto entrenó durante seis semanas, adoptando la postura y el estilo de carrera del personaje. “Mis rodillas no estaban acostumbradas a entrenar así, y me rompí la rodilla casi de inmediato y no pude correr durante dos semanas y media”, recordó el artista en una entrevista.

Desde bajar de peso drásticamente hasta ejercitarse fuertemente

“Requiem for a Dream”: Para dar vida al adicto a la heroína Harry Goldfarb en este drama psicológico, Leto perdió 14 kilos comiendo solo vegetales crudos durante dos meses. Los efectos físicos y psicológicos de tal estilo de vida fueron extremadamente difíciles de superar, pues la médula ósea de Leto cayó 400 puntos, su hígado estaba dañado y sufría de alucinaciones debido al ayuno.

“Chapter 27″: Leto ganó casi 35 kilos para ser Mark David Chapman. Para ser el hombre que asesinó a John Lennon comía pizza, pasta y helado derretido mezclado con aceite de oliva y salsa de soja. En consecuencia, padeció de gota: “Hacia el final del rodaje, uno de los problemas más evidentes fue el dolor que tenía en los pies”, declaró el actor.

“Dallas Buyers Club”: Leto ganó un Premio de la Academia 2014 al Mejor Actor de Reparto por su interpretación de Rayon en esta película. Para interpretar al personaje, una mujer trans con VIH, Leto alcanzó un peso de 57 kilos y se depiló con cera cada vello de su cuerpo, incluidas las cejas.

“Morbius”: Leto interpreta a Michael Morbius en esta próxima película de superhéroes basada en el personaje de Marvel del mismo nombre. Morbius sufre de una rara enfermedad de la sangre y sus intentos de curarse a sí mismo resultan en vampirismo. Si bien se desconoce cuánto peso ganó Leto para este papel, está claro que siguió un estricto régimen de ejercicios para obtener la mayor parte de un superhéroe.