Pete Davidson desactiva cuenta de Instagram nuevamente en medio de disputa con Kanye West

El comediante Pete Davidson, quien recientemente hizo su reaparición en Instagram en medio de los ataques en línea de Kanye West contra él y su novia Kim Kardashian, ahora ha eliminado su cuenta nuevamente. Si bien el presentador regresó a las redes sociales hace una semana, no compartió ninguna publicación y solo seguía a Kim Kardashian y a otras dos personas.

Pete recientemente actualizó solo una cosa en su cuenta de Instagram y fue un enlace de YouTube que agregó en su biografía. El link resultó ser una escena de la película “King of Comedy” que mostraba al personaje de Rupert Pupkin pronunciando su famosa frase: “Mejor ser rey por una noche que un idiota de por vida”. Muchos fanáticos asumieron que esta era la forma en que Pete vengaba a Kanye.

En cuanto a West, el rapero continuó criticando a Kim y Pete incluso durante su reciente evento “Donda 2″ en Miami. El rapero interpretó una pista que parecía insinuar a Davidson mientras rapeaba sobre la seguridad de alguien que estaba en riesgo, lo que parecía tener una conexión con un mensaje privado que supuestamente Kim le envió a Kanye sobre sus publicaciones en línea atacando a Davidson.

Kanye West y sus ataques a Peter Davidson

West había compartido previamente capturas de pantalla de su conversación con Kardashian, donde la fundadora de SKIMS mostró preocupación por la seguridad de Davidson en medio de las publicaciones de Kanye en su contra. En el evento “Donda 2″, Kanye también reprodujo un clip del monólogo de Kardashian en Saturday Night Live, donde Kim declaró que estaba casada con el mejor rapero de todos los tiempos.

Aunque la cuenta de Instagram no deja rastros de la pelea con Pete, no quiere decir que haya terminado. Kanye aparentemente señaló a Pete en “Security”, una pista que acaba de lanzar de “Donda 2″. “Nunca te interpongas entre un hombre y sus hijos. No tienen suficiente seguridad para esto”, dice la letra.