Adriana Riveramelo: exconductora de Hoy se alejó de la TV; ahora da clases en una escuela

En el mundo del espectáculo el cambio es algo muy habitual. Si bien muchos actores, cantantes, productores y demás figuras pueden encontrarse en la cima de su carrera en un día, al siguiente pueden estar en la situación opuesta. Y un ejemplo de esto es la exconductora de Hoy, Adriana Riveramelo, quien luego de una destacada trayectoria en televisión ahora le brinda su conocimiento a varios alumnos.

La mexicana ha tenido una larga carrera en el mundo de la televisión desde su debut como reportera en el programa de Azteca TV de 1995, “Ciudad Desnuda”. Desde ese momento, Riveramelo ha logrado escalar en el medio, pasando por varios canales. Pero luego de su última experiencia frente a las cámaras, la comunicadora ha optado por un tipo de trabajo diferente, pero que la mantiene conectada con el mundo audiovisual.

Adriana Riveramelo y su nueva profesión

A pesar de haber contado con una gran trayectoria en el mundo de la televisión, participando en programas como “Hoy”, “Dilo, dilo VIP” y “Matutino Express”, Adriana Riveramelo se encuentra alejada de las pantallas en la actualidad. Sin embargo, su nueva profesión está ligada de cierta manera con su pasado en el mundo del espectáculo.

Y es que la figura mexicana actualmente ejerce como profesora, impartiendo diversos talleres tanto presenciales como virtuales, todo ellos enfocados en la experiencia y formación que Riveramelo ha tenido a lo largo de sus 49 años de vida.

A través de su cuenta de Instagram, la exconductora no solo comparte su día a día con sus seguidores sino que también les deja información sobre sus clases y talleres, en ocasiones mostrando algunas fotos y videos sobre el desarrollo de los mismos. Además, en algunas ediciones de sus cursos también lleva invitados especiales para reforzar las lecciones de la mano de otro profesional en el área.

En los últimos meses, Adriana se ha enfocado en el tema de las entrevistas y cómo llevarlas a cabo de manera asertiva. Sin embargo, en el pasado también ha impartido clases sobre conducción de noticieros. De este modo la mexicana sigue conectada con el mundo de la televisión, formando a futuras personalidades de este medio.

Sin embargo, Riveramelo intentó regresar a los medios a través de un canal de YouTube en el cual tenía varios programas de noticias y variedades con diferentes personalidades. Pero actualmente el proyecto se encuentra en pausa y su último video publicado data del 1 de julio de 2021.

¿Por qué Adriana Riveramelo salió de su último trabajo en TV?

Con el paso del tiempo y su presencia en pantalla, Adriana Riveramelo se fue consolidando como una conductora de peso dentro del mundo del espectáculo mexicano. Es por eso que se fue abriendo espacio en varios programas de diversas cadenas de televisión. Sin embargo, la experiencia que tuvo en su último trabajo fue lo que la motivó a mantenerse alejada de las cámaras por un buen tiempo.

Según reseña la comunicadora en una entrevista en el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda, Televisa decidió despedirla abruptamente y retirarla del programa Matutino Express, luego de haberle dedicado 12 años al canal, alegando que planeaban hacer cambios y que ella no estaba contemplada en el futuro de la empresa.

“Ya nos decían mucho que los ratings habían bajado, que venían cambios y recortes (...) Me dijeron que planeaban hacer cambios y yo ya no estaba contemplado dentro de ellos. Me dijeron que querían refrescarlo”, dijo Riveramelo.

“No me dijo ‘ruca’ pero pues, en pocas palabras yo creo que sí por ahí iba. Creo que fue un tema de ajuste de presupuesto y sí metieron caras nuevas para refrescar la pantalla”, concluyó.

Te recomendamos en video: