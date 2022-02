Esto es lo que llegará a Netflix en marzo

Sin duda, marzo estará lleno de nuevas series y películas en Netflix y esta es la lista de todo el contenido que estará disponible en la plataforma en este mes. Muchas de las series y películas han sido muy esperadas por el público y por fin llegarán a la plataforma de streaming para poder disfrutar con familia y amigos. Este mes se estrena la segunda temporada de “Bridgerton”, una de las series más esperadas del año y estará disponible en Netflix el 25 de marzo.

En esta temporada, la serie girará en torno al personaje “Anthony Bridgerton”, quien es interpretado por el actor Jonathan Bailey. Asimismo, “Kate Sharma” (Simone Ashley) es un personaje importante de la temporada debido a que es el interés amoroso de “Anthony”. Una nueva serie de Manolo Caro que se estrenará este mes es: “Érase una vez... pero ya no”, producción en la cual el cantante colombiano, Sebastián Yatra debutó como actor.

La diversión y las aventuras continúan este mes

“Ritmo salvaje”, “¿Sabes qué es?”, la temporada 4 de “Fórmula 1: drive to survive”, “Dale gas”, “¿Es pastel?”, la temporada 5 de “The last kingdom” y “Recursos humanos” son las demás series que llegarán a Netflix. En cuanto a las películas, algunos de los nuevos títulos son: “Dos contra el hielo”, “Fin de semana en Croacia”, “El proyecto Adam”, “Marilyn tiene los ojos negros”, “El rescate de Ruby”, “Frutos del viento”, “Downton Abbey: la película”, “Midsomar: el terror no espera la noche” y “Hasta que nos volvamos a encontrar”.

Finalmente, el contenido de “Doramas coreanos” incluye los siguientes títulos: “Veinticinco, veintiuno”, “Propuesta laboral”, “Treinta y nueve” y “Las inclemencias del amor”. De la misma manera, se estrenarán los documentales: “El paraíso que sobrevive: un legado familiar”, “Los diarios de Andy Warhol” y “Bad Vegan: fama, fraudes, fugitivos”.