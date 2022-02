Olivia Rodrigo anuncia que ya tiene el título de su próximo álbum

La estrella pop Olivia Rodrigo está lista para lo que venga después. Aunque la cantante de 19 años todavía está disfrutando del éxito de su álbum debut “Sour”, ya tiene su segundo álbum en proceso, según confirmó en una nueva entrevista. “Tengo un título para mi próximo álbum y algunas canciones”, dijo a Billboard.

“Es realmente emocionante pensar en el próximo mundo que se avecina para mí. Me encanta escribir canciones. Estoy tratando de no poner demasiada presión sobre mí misma. Quiero simplemente explorar y divertirme en este momento”, explicó la ex chica Disney. Leer entrevista completa AQUÍ.

Rodrigo, quien será honrada como Mujer del Año en los Billboard Women in Music Awards 2022 el 2 de marzo, también aseguró que a pesar de su éxito, Sour no recibirá ningún tipo de lanzamientos de lujo o bonus tracks, ya que está feliz de que las canciones existan por su cuenta. “... Estoy emocionada de crear una nueva era de mi música. Me gusta mucho la forma en que el álbum existió como un cuerpo de trabajo”.

Olivia Rodrigo va en ascenso y sin frenos hacia el éxito

Rodrigo comenzó el 2021 con el lanzamiento de su sencillo debut “Drivers License” en enero, que encabezó las listas durante ocho semanas consecutivas y se convirtió en la primera canción del año en superar los 1.000 millones de transmisiones globales. Además, la cantante nominada al Grammy se está preparando para salir de gira a partir de marzo, y hará paradas en anfiteatros más pequeños y salas de conciertos en los Estados Unidos y Europa hasta julio.

La estrella lanzó Sour en abril, y con más de 385 millones de reproducciones, rompió el récord de Spotify para el álbum más transmitido en una semana por una artista femenina. Como se mencionó anteriormente Olivia está nominada a siete premios Grammy en la ceremonia de este año.