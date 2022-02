Selena Gomez abraza a la “nueva conquista” de The Weeknd

La última publicación de Instagram de Selena Gomez tiene “The Weeknd” escrito por todas partes. El 24 de febrero, Gómez compartió fotos de Instagram con Simi Khadra y su hermana gemela, Haze Khadra, del dúo de DJ palestino Simi Haze, quienes han sido amigas “desde 2013″.

La publicación llega poco después de que The Weeknd fuera visto besando a Simi durante la celebración de su cumpleaños número 32. En la primera foto, Gómez está haciendo una pose entre las gemelas, pero la segunda, mucho más interesante, muestra a Gómez y Simi riendo mientras se abrazan en un abrazo amistoso.

Aunque adorable a primera vista, la foto aparentemente envió a los fanáticos volando a la sección de comentarios con una pregunta importante: ¿Qué está pasando? Ni The Weeknd ni Simi han abordado los rumores de su relación, pero las fotos son una sorpresa para los fanáticos que siguieron de cerca el romance de Gomez y The Weeknd y su posterior separación en 2017.

The Weeknd y su historial amoroso

Después de que surgieran rumores sobre los besos de Gomez y The Weeknd ese mismo año, Bella Hadid, quien salió con The Weeknd desde 2015 hasta noviembre de 2016, dejó de seguir a la cantante de “Lose You to Love Me” en Instagram. Y mantuvo el patrón a principios de este año cuando dejó de seguir a Simi en Instagram.

Tanto Gómez como las hermanas Khadra han publicado fotos juntas en las redes sociales a lo largo de los años, por lo que su amistad definitivamente se rastrea. Pero dado que ni Gómez ni las gemelas Khadra están en términos de hablar con Bella Hadid, tenemos que preguntar exactamente de qué habló el trío antes de detenerse a tomarse algunas selfies. ¿Eran solo amigos pasando el rato? ¿Una posible colaboración musical en ciernes?