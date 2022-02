Noelia anuncia que ya no será parte de la gira musical “Grandiosas”

Por medio de un comunicado de prensa, la cantante Noelia dio a conocer que ya no formará parte de la gira musical de las “Grandiosas”, en la cual se sabe participarán cantantes como: Dulce, María del Sol y María Conchita Alonso. “Por este medio Noelia hace de su conocimiento, que muy a pesar de la gran emoción del reencuentro con el público mexicano, se ha tomado la decisión de no participar en el especial de las presentaciones programadas de Grandiosas”, inicia el escrito.

De la misma manera el documento explica: “Se ha tomado esta decisión debido a que Hugo Mejuto Producciones no presenta garantías económicas viables”. Este comunicado lo compartió por medio de sus redes sociales y causó gran sorpresa que la cantante ya no estará en el proyecto “Grandiosas”. No obstante, Noelia señaló que el 2 de abril de este año estará cantando junto con “Los Ángeles Azules” en el Estadio Caliente en Tijuana, Baja California.

Noelia volverá para compensar a su público mexicano

La cantante también afirmó que muy pronto estará anunciando “otras actividades” preparadas para su público. Finalmente, la artista agradeció a sus fanáticos de México, quienes la han apoyado a lo largo de su carrera como cantante. Por su parte, sus seguidores la apoyaron en su decisión y lo externaron por medio de comentarios en su publicación de Instagram con comentarios como: “Hay altos y bajos en está vida hermosa estoy triste pero para adelante belleza”, “Adelante con toda la actitud, seguro y más adelante tendremos la dicha de verte acá en México en algunos conciertos” y “Bien hecho preciosa”.

Por último, es importante mencionar que Noelia estaba muy entusiasmada por participar en el tour “Grandiosas”, así que no tuvo que haber sido fácil para ella salirse del proyecto. Pues tiempo atrás cuando anunció que sería parte del concierto la cantante le dijo a Tv Notas: “Estoy súper emocionada y feliz y pues la reacción de todo mi público, en las redes cuando lo anuncié, fue impactante y me emocioné por todo lo que me escribían, que si aplausos, llorando, que por fin. Voy a cantar éxitos y todavía lo estamos preparando”.