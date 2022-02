“Friends”: Courteney Cox habla de su obsesión por los procedimientos estéticos

Aceptar los signos de la edad a menudo suele ser una de las cosas más difíciles por los estándares de belleza que nos ha impuesto la sociedad desde hace miles de años atrás. Sin embargo, para los artistas debe ser aún más complicado, por ser su imagen una de sus principales fuentes de ingreso.

Courteney Cox reveló ser una de las tantas actrices que se ha visto afectada por los cambios físicos producto de la edad, cuestión que la llevó a querer detener tales señales a punta de cirugías y procedimientos de belleza que cambiaron la fisonomía de su rostro.

“Hubo un momento en que decía: ‘Estoy cambiando. Me veo más vieja. Y traté de perseguir esa juventud durante años”, reveló la actriz durante una entrevista en Sunday Times Style. “Y no me di cuenta de que en realidad me veía realmente extraña con inyecciones y haciéndome cosas en la cara que no haría ahora”.

La actriz que le dio vida a “Monica Geller”, el icónico personaje de “Friends”, comentó que entró en razón cuando los medios de comunicación empezaron a viralizar su notorio cambio.

“El escrutinio es intenso, pero no sé si podría ser más intenso del que yo misma me he puesto. Soy una prostituta de productos. Intentaré cualquier cosa”, aseguró Cox, quien a pesar de haber dejado a un lado los procedimientos invasivos, aún incluye productos anti-edad en su rutina de belleza.

“No hay duda de que estoy más conectada a tierra, he aprendido mucho en mi vida: qué disfrutar, qué tratar de hacer más y qué dejar ir”, expresó. “Me siento como si fuera joven. Tengo un montón de amigos en los treinta y no pienso en ello. Para mí tenemos la misma edad hasta que realmente lo pienso”, agregó.

Luego de caer en el “encanto del bótox” al igual que otras celebridades del entretenimiento, Courteney aseguró que un día no se reconoció cuando se vio al espejo.

“Envejecer no es lo más fácil, pero Hollywood lo hace más difícil. Creo que tenemos que aceptarlo porque no hay forma de escapar. Crecí pensando que la apariencia era lo más importante, y eso es un poco triste, porque me metí en problemas”, aseguró la actriz.

Finalmente la protagonista de “Scream 5″ tomó la decisión de revertir ciertos procedimientos tras arrepentirse de haber querido ir en contra de las señales del tiempo. “Creo que ahora me parezco más a la persona que era”.

