Porter y Ana Torroja comparten un ‘Cachito de galaxia’

La banda Porter y Ana Torroja se reencuentran a través de la charla en zoom con Publimetro, ambos se saludan como viejos amigos aunque solo tienen poco tiempo de conocerse de manera personal. La agrupación tapatía decidió cumplir uno de sus sueños y tener su primera colaboración con Ana Torroja a través del tema Cachito de galaxia.

“Para nosotros se nos cumple un sueño, porque Mecano y Ana Torroja desde que teníamos 16 años fue una influencia muy sólida en la historia de Porter. Nunca habíamos querido hacer una colaboración porque no nacía para nosotros una justificación artística y real de cumplir un sueño, no solo por mercadotecnia sino que Ana y Mecano fueron de mucha inspiración en las canciones de Porter”, dijo Diego.

Ana Torroja reveló cómo ha encontrado en las nuevas generaciones mucha inspiración: “en este momento de mi carrera he hecho colaboraciones con gente que nunca imaginé, más joven y de otras generaciones con una visión mucho más indie-moderna de la música, y realmente me ha ocurrido con vosotros (Porter), Siddhartha y con Miss Cafeína en España. Me gusta mucho, que me ofrezcan estos retos o estas nuevas formas de hacer música que yo nunca había hecho; no solo descubrir nuevas músicas, sino nuevos músicos y nuevas almas, para no dejar de aprender nunca”.

[ Rentar de forma rápida y segura nunca fue tan fácil ]

Cachito de galaxia forma parte del material discográfico La historia sin fin que estrena Porter.

“Lo más emocionante de ésto no fue la historia, sino que finalmente la historia concluyó con la participación de Ana (Torroja) que fue lo más mágico de todo, es un tema -en palabras de David- que es como si hicieras un manifiesto de la historia de la humanidad visto desde afuera, de repente estas contando como anécdotas sobre la humanidad, todo esta fantasía que tiene la lírica y la instrumentación del tema”, puntualizó Víctor Valverde.

“Ahora que está ocurriendo todo este desastre con lo de Rusia, ojalá el mundo fuera así, como un Cachito de galaxia” — Ana Torroja

Para su participación, la ex integrante de Mecano tuvo que transformarse en una diosa de la galaxia: “el video es increíble, dirigido por Fernando Cattori. Lo que más me gusta es disfrazarme, y lo que más me puede gustar es dejar de ser yo por un momento y este personaje de la diosa universal, fue decir: ¡Wow! Realmente fue un trabajo de muchas horas de maquillaje y pelo para conseguir ese personaje tan misterioso que hay en el video”.

“Haremos un gira con Siddhartha por Estados Unidos y estamos por confirmar la fecha en el Auditorio Nacional (CdMx)”. — Porter

Porter y Ana Torroja, bajo la lupa

Transformación. La cantante española tuve que convertirse en una diosa universal dentro del video del tema Cachito de galaxia que ya se estrenó en plataformas.

que ya se estrenó en plataformas. Planes. Porter realiza una extensa gira por México y Estados Unidos, además estrena su disco La historia sin fin. Mientras que Ana es parte del 90′s Pop Tour

PUBLIMETRO TV: