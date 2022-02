Daniela Luján expone sus valiosas razones por las que no quiere ser mamá

La actriz Daniela Luján se encuentra en un gran momento, tanto en lo profesional como en lo personal, y si bien muchos quisieran que de su paso a la maternidad, la estrellas ha dejado claro que ser madre no es algo con lo que sueñe y recientemente explicó por qué.

En el programa “Venga la Alegría Fin de Semana”, la intérprete compartió que entre sus próximos planes no está tener hijos, aunque es consciente de que es un sueño que para muchas mujeres es importante, pero en su caso no es algo que ella quiere. También resaltó que su actual pareja tiene una hija y que ella no se considera capaz de tener esa responsabilidad.

“Todavía lo tengo muy claro, no quiero tener hijos. Mi pareja tiene una hija, pero yo no quiero esta responsabilidad o este compromiso, no me siento capaz, ni tengo este reloj biológico, ni tengo este instinto maternal que surge de repente”, dijo Daniela, asegurando además que para ella la maternidad no es sinónimo de logro o triunfo.

Daniela Luján niega todo vínculo con Christian Nodal

Tras la ruptura de Christian Nodal y Belinda, cientos de memes de Daniela y Christian han salido a la luz. Desde el instagram de “Venga la Alegría”, la actriz dejó en claro que solo se divierte por el humor de las redes sociales, pero no mantiene ningún vínculo con el cantante.

“Me parecen muy graciosos... es parte de ser “figura pública”... a mi generación le tocó vivir eso, y ahora es un chiste... me regala publicidad también”, comentó Daniela antes de admitir que no es seguidora de Nodal en Instagram. Luján inició su carrera como actriz cuando era niña, participando en “Plaza Sésamo”, “Luz Clarita”, y más recientemente “Una familia de diez”, enmarcando una carrera impecable y exitosa para ella.