Jacky Bracamontes reaparece con un contundente mensaje para Elizabeth Gutiérrez

Luego de protagonizar una guerra de declaraciones con Elizabeth Gutiérrez, Jacky Bracamontes vuelve a figurar con un contundente mensaje para la expareja de William Levy, defendiendo las palabras de su libro y todo lo que dice en él, desatando así todo tipo de reacciones por parte de los internautas.

Hace algunas semanas, Bracamontes y Gutiérrez habían desatado un pequeño altercado con William Levy en el medio. Esto se debió a las declaraciones de Jacky en su libro respecto a haber mantenido una relación con el cubano, algo que su expareja no dejó pasar desapercibido. Y ahora le tocó el turno a la autora de expresar su opinión sobre la polémica.

Jacky Bracamontes rompió el silencio sobre los comentarios de Elizabeth Gutiérrez

Si bien había permanecido callada sobre este asunto durante varias semanas, esta vez Jacky Bracamontes rompió el silencio sobre las declaraciones de la expareja de William Levy en relación a su libro, defendiendo toda la información que aparece publicada en él.

“Todo lo que dije está en el libro, y se los estoy aclarando para quien tenga duda, lo lea y se recuerde de lo que yo dije, porque luego ponen palabras en mi boca que yo no dije”, denunció Bracamontes en unas declaraciones con varios medios. Y si bien no mencionó nombres, en relación a las preguntas realizadas por los periodistas queda claro que trataba de enviarle un mensaje a Elizabeth Gutiérrez.

“Estoy tranquila con lo que fui, con lo que soy y todas las vivencias que me han tocado me han hecho la mujer que soy. Soy una mamá feliz, orgullosa, con muchas metas laborales como personal y para mí ahorita lo más importante es educar a mis hijas a ser unas niñas de bien, sonrientes, felices… y eso es en lo que yo me enfoco”, dijo Jacky.

También aclaró que no presentó ningún tipo de dificultad a la hora de escribir su libro, y le agradeció a los responsables de hacer que se vendiera mucho más durante estás últimas semanas, a propósito del escándalo que protagonizaron las dos mexicanas en relación a William Levy.

Los primeros comentarios entre Jacky Bracamontes y Elizabeth Gutiérrez

Todo inició con una entrevista con Erika De La Vega en su podcast. La venezolana le preguntó a Elizabeth sobre ese evento polémico que redactó Jacky en su libro, teniendo la oportunidad de dar su versión de los hechos luego de más de cuatro años que se publicó la historia.

“Para mí es como una falta de respeto a ambas familias, porque para qué contar algo así. Yo pensaba que era una persona admirable, una buena mujer, desafortunadamente me tocó conocer otro lado de ella”, comentó Gutiérrez en el podcast.

Por otro lado, Jacky Bracamontes no se quedó de brazos cruzados y decidió abordar las declaraciones de Elizabeth de una manera indirecta a través de sus historias de Instagram, mostrando el apoyo que le brindaron varios de sus seguidores luego de la polémica que desató en las redes sociales.

Entre las historias compartió varios videos hechos por páginas de fans dedicadas a su trabajo en los medios, además de varios fotos y mensajes de apoyo como “Y nunca estarás sola, yo contigo siempre estaré”. De esta manera, la mexicana hizo referencia a que los comentarios de Gutiérrez no le afectaron en lo más mínimo.

¿Qué dicen sus seguidores sobre estas nuevas declaraciones?

A propósito de los comentarios que la actriz hizo con los medios, varios de sus seguidores dejaron mensajes al respecto en las diversas publicaciones que captaron la ronda de preguntas, mostrando opiniones divididas entre ellos.

“Ella lo que quiere es que compren el libro y lo lean”, “Jacky tu no eres ninguna dama, Elizabeth sí lo es” y “Nena tú no le debes explicaciones a nadie, tu escribiste tus memorias y ya. Lo que crean los demás es triste por ellos” fueron algunos de los comentarios de los usuarios de las redes sociales.

