La influencer, youtuber y cantante Kimberly Guadalupe Loaiza Martinez mejor conocida como Kimberly Loaiza o Kim Loaiza sigue sumando nuevos récords a su lista y esta vez es porque consiguió la hazaña de más de tres millones de oyentes mensuales en la plataforma de Spotify. Por otro lado, su canción Me Perdiste cuenta con 28 millones de reproducciones en total y el tema Mejor Sola junto a Zion & Lennox tiene más de 21 millones de streams.

Kimberly Loaiza. Kimberly Loaiza obtiene un nuevo récord en Spotify y alcanza los tres millones de oyentes mensuales. / Foto: Spotify

Kimberly Loaiza obtiene un nuevo récord en Spotify

En 2019, Kim Loaiza incursionó en el mundo de la música con la canción Enamorarme y en lo que va de 2022, ha lanzado Salvaje, Después De Las 12 e INCONDICIONAL junto a su esposo Juan De Dios Pantoja con quien prepara la gira Kim Loaiza & J D Pantoja Tour 2022 la cual recorrerá varias ciudades de la República Mexicana.

Por otro lado, el canal de YouTube de Kim Loaiza en el cual comparte su música cuenta con más de 12 millones de seguidores y más de 889 millones de reproducciones en total, además, su popularidad la ha llevado a colaborar con artistas de talla mundial, tales como Dimitri Vegas & Like Mike, Casper Magico, Ovy On The Drums, Ovi y Zion & Lennox.

Kimberly Loaiza. Kimberly Loaiza obtiene un nuevo récord en Spotify y alcanza los tres millones de oyentes mensuales. / Foto: Getty Images (Emma McIntyre/Getty Images for Spotify)

Sin duda este año será de los mejores para Kimberly Loaiza, desde su gira junto a su esposo y padre de sus hijos JD Pantoja, hasta el lanzamiento de nuevos sencillos y por su puesto los múlitples videos que semana a semana comparte en todas sus redes sociales, los cuales inspiran a miles de pequeños a crear contenido y expresarse libremente.

