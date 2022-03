The Good Doctor: ¿Lea y Shaun se separarán? Esto dice el showrunner de la serie

La quinta temporada de The Good Doctor comenzó con una de las historias que sus fanáticos ansiaban ver: una boda entre los personajes principales, Shaun (Freddie Highmore) y Lea (Paige Spara). Pero en su más reciente episodio, la pareja termina por separarse, dejando una gran incógnita: ¿será el fin del futuro matrimonio entre el par de protagonistas?

Afortunadamente, el showrunner de la serie médica, David Shore, hizo algunos comentarios sobre este inusual giro que tomó la historia de los dos doctores, dejando saber qué pueden esperar los fanáticos para el futuro tanto de la pareja como de la serie, en especial luego de los últimos acontecimientos en el San Jose St. Bonaventure Hospital.

¿Qué ocurrió entre Shaun y Lea en el último episodio de The Good Doctor?

En el último episodio de la serie, Shaun, Lim (Christina Chang) y Jordan (Bria Samoné Henderson) perdieron a un bebé durante la cirugía porque el suministro del hospital de un medicamento que salva vidas había expirado como resultado de las nuevas políticas de Salen (Rachel Bay Jones).

Esto hizo que debido al trauma que había pasado el cirujano con Lea la temporada pasada en relación a que ella había perdido a su bebé, terminara por explotar en un ataque nervioso que tomó a su prometida como víctima.

Justo después de la cirugía, Shaun tuvo una intensa crisis en la farmacia, durante la cual le dijo a Lea que ya no podía casarse con ella porque alteró los datos de la boleta de la paciente sin decírselo, dejando el episodio en una gran incógnita sobre el futuro de la pareja.

“Todo el mundo se está tambaleando por la muerte del bebé, y por supuesto Shaun se está tambaleando sobre todo”, dijo el showrunner de The Good Doctor a Entertainment Weekly. “[Shaun] no dice: ‘Estaba molesto. Sigamos adelante’. Él dice: ‘Estaba molesto por una razón. Tú [Lea] me decepcionaste. Lo hiciste mal, y tienes que hacerlo bien’. ¿Y entonces puede hacerlo bien? ¿Puede ella corregir eso?”.

El futuro de Shaun y Lea en la serie

A pesar de que la pareja principal del programa está en una mala racha, Shore no cree que los fanáticos deban perder la fe en que pueden sobrevivir a esto. El showrunner también dejó ver que este tipo de “desenlaces” sería de provecho para la intrincada trama de la serie puesto que un final feliz “sabe más dulce luego de un final amargo”.

“Somos un programa sobre la esperanza. Siempre hay esperanza”, dice. “Queremos lidiar con problemas reales y personas reales y personas decentes que intentan hacer lo mejor que pueden y enfrentan desafíos. Y a veces las cosas funcionan, y a veces no, pero no siempre tenemos el final feliz. Pero queremos tener un final feliz, y la mayoría de las veces lo lograremos”.

Además, los cirujanos y Salen deben encontrar un camino a seguir después de la muerte del bebé. Desafortunadamente, ambas partes aprenden la lección equivocada de este trágico evento, lo que los pone en desacuerdo.

“[Salen] no se distancia de eso. Ella reconoce que esto es un error. Pero los errores van a suceder es su actitud y debemos hacer todo lo posible para evitarlos. Ella no lo ve como una acusación de su acercamiento al hospital. Ella lo ve como un error que necesita ser remediado. Necesitamos hacer ajustes”, dice Shore.

“Pero el resto de su gente lo ve como una acusación de su propio enfoque para dirigir el hospital y no están listos para defenderlo, o la mayoría del resto de nuestra gente”, comentó el showrunner de The Good Doctor.

