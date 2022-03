Fran Drescher: así luce ‘La Niñera’ a sus 64 años de edad

Para algunas actrices resulta una pesadilla el paso del tiempo, pues se resisten a dejar atrás la juventud; mientras otras disfrutan cada etapa y muestran que la disciplina, buena alimentación y ejercicio ayudan a llegar a una edad madura de manera espectacular. Así es como la actriz Fran Drescher lleva con orgullo sus 64 años de edad.

La actriz tiene una larga trayectoria en la industria del entretenimiento, y en los últimos años se ha dedicado a dirigir una fundación dedicada al cáncer; además es presidenta del Sindicato de Actores de Estados Unidos.

Francine Fran Joy Fine Sheffield fue el personaje principal en la comedia televisiva de la cadena CBS The Nanny (La Niñera), interpretado por la actriz Fran Drescher, que llegó a todos lo rincones del mundo de 1993 a 1999.

Fran Drescher, mejor conocida como La Niñera. La actriz luce espectacular a sus 64 años. (Foto: Getty Images.)

La también escritora abrió la visibilidad de las mujeres en televisión con Fran Fine, una mujer judía-americana cuyo novio, que a su vez era su jefe, termina con ella y la despide, ya que decide contratar a su nueva novia.

Entonces ella comienza a vender de puerta en puerta productos cosméticos, pasa por la casa del viudo y millonario productor británico de teatro, Maxwell Sheffield. Por una equivocación, es contratada como la niñera de los tres hijos del Sr. Sheffield: Maggie, Brighton y Grace.

Aunque al principio, Maxwell no parece muy contento con ella, Fran resulta ser justo lo que él y su familia necesitan. Con su crianza poco convencional, su sensata honestidad y su lógica de Queens, ella ayuda en convertir a Maxwell y sus hijos en una familia feliz y saludable.

¿Fran Drescher prepara el regreso de La Niñera?

En varias entrevistas a medios estadounidenses, la actriz y escritora reveló que prepara el musical de Broadway de The Nanny. Sobre la serie, todavía no hay nada concreto: no estamos seguros de si se haría con un nuevo elenco o si se haría con todos los actores originales

Por el momento, la clásico series se transmite por HBO Max.

