¿Por qué es tendencia de nuevo Galilea Montijo?

Galilea Montijo siempre está en el ojo del huracán, y en las últimas horas se volvió tendencia por un supuesto romance que tuvo con una persona muy cercana a ella en lo laboral y que hoy ya trabaja en otra empresa de comunicación.

Todo se desató porque la influencer @chamonic3 dijo que aparentemente Galilea tuvo una relación extramatrimonial y homosexual con una compañera de trabajo. En las redes sociales de dicha cuenta se puede leer:

“Galilea Montijo habría engañado a su esposo Fernando Reina. Esta relación habría durado dos años . Durante la relación, Galilea Montijo le habría regalado un carro mercedes y un departamento los cuales le quito cuando terminaron. Fernando sí se enteró de esta relación. Según dicen las dos se enamoraron cuando trabajaron juntas en el programa Hoy”.

Sin embargo, estas informaciones fueron ya desmentidas por las partes involucradas directamente con nuestra redacción y aseguran que no existe ninguna evidencia que confirme estas suposiciones de la influencer @chamonic3 .

Galilea Montijo responde a los rumores

La conductora tuvo un encuentro con la prensa, y al ser cuestionado sobre su presunto amorío, reaccionó con carcajadas.

“No manchen ya, muchachos, ya es en serio. Miren, yo les voy a pedir a ustedes, saben que yo les agradezco y siempre les contestó, siempre salgo a dar la cara, ya no me pregunten cosas sin pruebas, yo creo que es mejor, cuando salgan este tipo de cosas, tomarlas, no sé quién lo haya dicho, pero hay que tomarlas de quién viene”, dijo Montijo de 48 años.

Y agregó, “si algo saben de mí, siempre he sido muy noviera, de toda la vida, si fuera cierto tampoco hubiera tenido nada de malo, no estoy encontrar de nada, ni de nadie”.