¿Cuál es la relación familiar de Scarlet Gruber y Omar Fierro?

Omar Fierro y Scarlet Gruber son dos populares figuras del medio artístico mexicano. Aunque muchos creen que su admirable amistad nació en algún set de rodaje, realmente fue gracias a Astrid Gruber –una retirada actriz venezolana y madre de Scarlet- que se conocieron.

Desde hace muchos años atrás la antagonista de “Si nos dejan” consiguió en Omar Fierro una figura paterna luego que el actor y su madre vivieran una historia de amor que hace tiempo atrás llegó a su final.

Sin embargo, eso no fue motivo para que Omar y Scarlet se distanciaran y renunciaran a su fuerte vínculo de padre e hija. Aún en la actualidad los actores mantienen una estrecha comunicación que se ha fortalecido con el tiempo.

Aunque la actriz de 33 años nació en Caracas, Venezuela al igual que sus padres, fue México el país en el que decidió seguir creciendo como actriz.

A través de sus redes sociales, Scarlet ha demostrado que su corazón es lo suficientemente grande como para tener dos papás. Tanto a Omar Fierro, como al “Chamo Gabriel” –el nombre artístico de su padre biológico- les ha dedicado distintas publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, bien sea por sus cumpleaños o por el Día del Padre.

“Feliz Día del padre papito hermoso @chamogabrieltv te amo con todo mi corazón!!! ♥️ Atentamente,#tuprincesacachetona”, escribió Scarlet.

La conexión entre los actores ha transcendido a tal punto que Gruber considera a Omar, Nicolás, Erik y Alan -los hijos de Omar Fierro- como sus hermanos, ya que desde su infancia han tenido la oportunidad de estar juntos y cosechar una fuerte e inquebrantable amistad. Incluso Scarlet vivió con el actor mexicano por cierto tiempo.

“A Astrid (Gruber) la conocí en Miami. Entonces, cuando me voy a vivir a Colombia, pues empieza a visitarme y le dije: ‘Ya vente, vente con las niñas, con tus hijas’. Desde entonces las niñas estuvieron conmigo. Ellas tenían una 3 y la otra 5. Por eso, a la fecha me llevo con ellas y una me dice ‘papá’ y vive una conmigo (Scarlet)”, reveló Omar en 2019.

Te puede interesar:

[ Verónica Castro: Sus protagónicos además de “Los ricos también lloran” ]