Dua Lipa es demandada por plagio después de dos años del éxito “Levitating”

Dos años después de su lanzamiento oficial, como parte del álbum “Future Nostalgia”, y luego de convertirse en un gran éxito en las listas de éxitos de todo el mundo, “Levitating” de Dua Lipa es acusada de ser un plagio de un tema lanzado en 2017 por Artical Sound System.

La demanda fue presentada este miércoles 1 de marzo y compara “Levitating” con la canción " Live Your Life “, lanzada en 2017 por la banda de reggae Artikal Sound System, como parte del EP “Smoke and Mirrors”. Los acusadores afirman que Dua Lipa tuvo acceso a la primera versión de “Live Your Life”, pero no explican las razones por las que creen que la cantante escuchó la canción y por lo tanto la copió.

La banda también afirma que las dos pistas son muy similares y que es " muy poco probable que ‘Levitating’ se haya creado de forma independiente " a “Live You Life”. La demanda también incluye como acusados por supuesto plagio en “Levitating” a Warner Records, la discográfica de Dua, ya todos los que trabajaron en la creación del tema, incluidos productores y compositores.

Según Billboard, la estrella pop británica está siendo demandada por infracción de derechos de autor. La demanda presentada en el tribunal federal de Los Ángeles fue “muy breve” y contenía en su mayoría “reclamaciones estándar de infracción de derechos de autor”, con pocos detalles sobre las acusaciones.

También se dijo que las dos pistas eran tan similares que era "muy poco probable que 'Levitating' se creara de forma independiente".