Dulce María dice que no habrá reunión de “RBD”

En entrevista con el programa de televisión matutino “Hoy”, la actriz y cantante Dulce María desmintió los rumores de que este año habría una reunión de “RBD”. A lo cual dijo: “Desgraciadamente, este año no se va a hacer, no sé si algún día se vaya a hacer, ojalá. Pero este año no se va a hacer, teníamos ganas, lo intentamos, pero por varias cosas no se pudo”.

De tal forma, la actriz mencionó que la famosa banda “RBD” conformada por ella, Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Alfonso Herrera y Christian Chávez no podrá complacer a sus fanáticos que llevan tanto esperando un reencuentro. Y es que fue en 2004 cuando estos cantantes y actores conquistaron a toda una generación con la telenovela “Rebelde” de la cual salió la banda musical “RBD”.

“RBD” no se reunirá este año

Asimismo, Dulce María mencionó que eso de que algunos sitios web están vendiendo boletos para un concierto de “RBD” es “totalmente falso”. “No compren boletos porque no existe y es un fraude, nada que sea oficial se lo crean. Completamente, es un fraude, no se dejen engañar”, señaló la actriz. Es importante mencionar que lo más cercano que hubo a una reunión de “RBD” fue la canción llamada “Siempre he estado aquí” que la banda sacó en 2020. Además del concierto virtual “Ser o parecer” que Anahí, Maite, Christopher y Christian dieron. No obstante, ni Dulce María, ni Alfonso Herrera participaron en este sencillo.

Por otra parte, el grupo “Moderatto” anunció recientemente que lanzará un disco dedicado a “RBD”, pues su nuevo álbum estará conformado por covers de la banda. Además en este disco de “Moderatto” habrá varias colaboraciones de artistas como: Anahí, Danna Paola, Aczino y Nicole Favre. Con estos colabs el grupo de Rock-Pop le dará un nuevo giro a las canciones de “RBD” transformándolas a su particular estilo musical.