Inés Gómez Mont es señalada de practicar la santería

El caso de Inés Gómez Mont no cesa, y cada vez son más las declaraciones que se hacen en referencia a la conductora, y en esta ocasión fue su exsuegra, Tita Bravo.

La madre de Javier Díaz concedió una entrevista a Sale el sol, donde señaló que Gómez Mont recurría a la santería en busca de protección, y que fue testigo, ya que la acompañó.

Inés Gomez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga Inés Gómez Mont y su esposo. / Crédito: Instagram.

“La acompañé una vez con una cubana, una chamana, bruja, no sé cómo se le diría, santera ahí en San Jerónimo y yo la esperé abajo, luego me quedé pensando ‘Igual y me estaba embrujando a mí y yo ni en cuenta’”, dijo Bravo.

Además dijo que Inés y su esposo Víctor Álvarez Puga enfrentan regresaron a la Ciudad de México, debido a que van a negociar con las autoridades.

“Ella ya tiene una cita, tiene audiencia, pues para resolver sus problemas. Obvio, está negociando presuntamente con las autoridades, ya sabes que todo se negocia”, aseguró.

Y agregó, “primero que vayan a la cita, no sé qué decidirán, si no tuvo que ver, si el responsable es el señor (Víctor Alvarez Puga). Aquí el tema es que los afectados son los niños. Por más que me esté peleando con la señora y con el señor, los afectados son los niños. Como dicen que queremos secuestrarlos y robarlos, no, simplemente que mi hijo vea a sus hijos y a la familia”, mencionó.

¿De qué se le acusa a Inés Gómez Mont?

Inés Gómez Mont es conocida por tener una familia numerosa, ya que es madre biológica de seis niños: Inés, los trillizos Javier, Diego y Bruno -a quienes procreó con su ex marido Javier Díaz- mientras que Bosco y María son fruto de su relación con Álvarez Puga.

En caso de que la presentadora y su esposo sean detenidos por las autoridades, los familiares deben solicitar la guarda y custodia de los menores de edad ante las autoridades, así lo explicó Diana Lasso, abogada especialista en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, justicia penal para adolescentes y criminología.

“Siempre que los padres tengan un proceso en materia penal, la guarda y custodia puede pasar a algún familiar. Los familiares interesados en solicitar la custodia deben consultar a abogados de lo familiar, quienes seguirán el proceso y el juez determinará la situación de los menores”, afirmó.

Sin embargo, destacó que en caso de no contar con familiares que se hagan responsables de su custodia, los menores serán puestos a disposición de las autoridades y podrían ser llevados al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF).