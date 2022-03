Joel Deleón presenta “Coco”, su segundo sencillo como solista

“Coco” es el nombre del nuevo sencillo del cantante estadounidense Joel Deleón, quien en 2021 anunció que saldría del grupo “CNCO” para emprender su carrera como solista. En entrevista con Publimetro, Joel compartió: “Es una canción súper alegre con mucha energía que puedes disfrutar en cualquier parte y es una canción para esas personas que están volviéndose locos por esa persona especial”. Además, Deleón dijo: “Yo estoy súper contento porque a las fans les ha gustado muchísimo este nuevo sencillo”.

En la misma línea, acerca del proceso creativo de “Coco” el cantante explicó: “En esta canción yo me inspiré en una vivencia personal, no como con La Culpa que en esa solamente me puse en los zapatos de alguien que vivió eso, pero ahora sí estoy viviendo lo que dice Coco”. Como dato relevante, Joel Deleón co-escribió la letra de la canción junto con: la cantante puertorriqueña Gale, la artista Kat Dahlia y el DJ estadounidense DallasK. De lo cual platicó: “A Gale la conozco desde hace muchos años, a Kat la conocí por esta canción y es súper talentosa y DallasK igual, entonces me siento súper afortunado de haber realizado mi segundo sencillo con esta gente tan talentosa”.

Playa, mar y el amor de pareja es lo que relata Joel en su canción

Relacionado con la grabación de “Coco”, Joel Deleón confesó que él prefiere grabar su música en un estudio en solitario para evitar distracciones. “El video musical de Coco se grabó en Mazatlán y fue el sitio perfecto para la visión que tuve y en un inicio iba a ser en Miami no era exactamente lo que yo había imaginado”, mencionó el artista. De la misma manera, Joel dijo: “Junto con un director creativo salió la idea de ponerme las gafas y aparecer en otro lugar y sí fue escrita por nosotros y eso es lo algo que siempre van a poder ver mis fans que yo siempre voy a estar muy metido en todo lo que envuelve mi trabajo”.

Algo que ha hecho muy feliz a Joel Deleón es que poco a poco ha ido externando sus ideas con su equipo de trabajo. “Gracias a que he ido confiando en mi mismo, hoy en día a mi equipo les encanta lo que yo he hecho y eso me motiva aún más para seguir creando y escribiendo”, afirmó Joel. Del mensaje principal que Joel quiere transmitir a sus fanáticos, el cantante comentó que busca transmitir “una energía súper bonita y de amor”. Para finalizar, Joel dijo: “Quiero que la gente sienta que está bien expresar lo que uno es sin sentirse limitado porque yo por un tiempo me sentí así y aprendí a no darle mucha importancia a esas cosas y ahora soy mucho más feliz”.