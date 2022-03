Conoce los horarios en los que se presentarán los cantantes en el Vive Latino 2022

Este año regresa el Festival Iberoamericano de Cultura Musical, mejor conocido como “Vive Latino” y se llevará a cabo el 19 y 20 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México. Este 2022 la alineación está conformada por artistas como: C. Tangana, Residente, Camilo Séptimo, Julieta Venegas, “Limp Bizkit”, “Los Auténticos Decadentes”, Santa Fe Klan, “Banda MS”, “Los Fabulosos Cadillacs”, “Love Of Lesbian”, Siddartha, Aczino, “Pixies” y “Moenia”. Así como por: “Agora”, “Los Blenders”, “Los No Tan Tristes”, “Ramona”, Fernando Delgadillo, “Wos”, “Fangoria” y “Ambar Lucid”, entre otros.

El 9 de febrero a través de la cuenta oficial de Twitter del festival ya se había dado a conocer cómo estarán repartidos los artistas entre los dos días. Y el sábado 19 entre los cantantes más relevantes que tocarán están: Camilo Séptimo, “La Maldita Vecindad”, “Mogwai”, “Vetusta Morla”, “Los Auténticos Decadentes” y Gary Clark Jr. En cuanto al domingo 20, ese día cantarán: “Banda MS”, C. Tangana, “Pixies”, Residente, Siddhartha, Dread Mar I, “Black Pumas”, “Los Fabulosos Cadillacs” y “Love of Lesbian”.

Horarios de las presentaciones del Vive Latino 2022

La fecha del festival se acerca y ya quedan pocos boletos, los precios rondan entre los mil 500 pesos hasta los 3 mil 800 pesos, esto dependiendo de la fase que se elija. El evento contará con cinco escenarios que son: Carpa Intolerante, Carpa Vive Latino, Escenario Claro Música, Escenario escena Indio y Escenario Indio. El día de hoy se dieron a conocer los horarios de las presentaciones por día y de acuerdo con la página oficial del festival, de esta manera tocarán los artistas:

Sábado

Carpa Intolerante

Carpa VL

Escena Indio

Escenario Indio

Escenario Claro Música

Domingo

Escenario Indio

Escenario Claro Música

Escena Indio

Carpa Intolerante

Carpa VL