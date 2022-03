Habrá secuela de “Soy Leyenda” y Will Smith y Michael B. Jordan participarán

Will Smith. Will Smith y Abby el perro de "Soy Leyenda" en 2007. / Foto: Kevin Winter/Getty Images. (Kevin Winter/Getty Images)

En 2007 se estrenó la cinta “Soy Leyenda” que fue protagonizada por Will Smith y a 15 años de su exitoso lanzamiento se ha anunciado que habrá una secuela. Conforme con el medio Deadline, en este nueva cinta también participará Will Smith al igual que el actor Michael B. Jordan. Aunque todavía no se saben más detalles es un hecho que este año se comenzará a filmar esta esperada segunda parte del filme post-apocalíptico.

Asimismo, el actor Will Smith publicó el día de ayer en su cuenta oficial de Instagram una fotografía que pareciera ser la locación de esta segunda parte. Pues en la imagen se puede apreciar la ciudad de nueva York desolada y con maleza entre el asfalto, algo que salió en la primera entrega de “Soy Leyenda”. En esta fotografía, Smith etiquetó a Michael B. Jordan, acto que confirmaría que ambos actores estarán en la cinta. Ante ello, los internautas comentaron cosas como: “Esto va a ser bueno”, “Esperen... ¿qué?” y “Esto va a esta como fuego”. Así como: “¿Soy Leyenda parte dos?”, “Soy Leyenda 2 confirmado” y “Soy Leyenda está de regreso”.

Después de 15 años regresará “Robert Neville”

En cuanto a la trama de la primera película, “Robert Neville” (Will Smith) es un científico que dedica su vida impedir la expansión de un incurable virus creado por el hombre. De alguna extraña manera, “Neville” es inmune al virus y por ello es el único sobreviviente de la Tierra. La historia está ambientada en el año 2012 en la ciudad de Nueva York. “Robert” está acompañado de una fiel compañera canina, no obstante, no es la única criatura que se encuentra en la ciudad con él. Debido a que por las noches salen unos seres extraños a atacar a lo que se les ponga enfrente.

Es importante mencionar que la película está basada en el libro “Soy Leyenda” del escritor Richard Matheson. Este escritor que falleció en 2013 es considerado un autor muy influyente del siglo XX y también fue guionista de producciones como: “The Twilight Zone” y “Star Trek”. Finalmente, de “Soy Leyenda 2”, Deadline afirmó que Akiva Goldsman, quien hizo la adaptación de la primera cinta, volverá a producir esta esperada secuela.