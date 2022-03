Óscar 2022: “El poder del perro”, de qué trata y dónde verla

La edición 94 de los prestigiosos Premios Óscar 2022, se celebran este 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La gran favorita de esta gala es “El poder del perro”, que sorprende con una total de 12 nominaciones incluyendo Mejor Película, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Dirección.

El filme ha generado muchos comentarios positivos de parte de críticos, quienes destacan las actuaciones de su reparto, principalmente Kirsten Dunst, Bendict Cumberbatch y Jesse Plemons. Pero, de qué trata esta película que se ha convertido en una de las más comentadas por la audiencia.

Su directora, Jane Campion, el mismo de éxitos como The Piano, The Portrait of a Lady y Bright Star, adelantó un poco de su trama y argumentó el título de su película. “En última instancia cuenta una historia sobre la masculinidad tóxica, la sexualidad, y cómo puede conducir a la destrucción de una persona”, expresó en una entrevista exclusiva para Indiewire.

Un salmo bíblico inspiró además para el curioso nombre de esta película. “El salmo 22:20 dice: Líbrame el alma de la espada; mi amor del poder del perro”. Se refiere a Jesús muriendo en la cruz, pero además con un significado adicional para la película. “La atmósfera está llena de agallas, angustia, sangre y sufrimiento. Y en cierto modo la sexualidad es como el sufrimiento humano. El poder del perro son todos esos deseos profundos e incontrolables que vienen y nos destruyen”, dijo Campion en la entrevista reseñada por Showbiz CheatSheet.

“El poder del perro” está ambientada en la Montana de 1925. Una madre y su hijo cambian para siempre la vida de dos hermanos millonarios - Phil Burbank y George Burbank- y propietarios de un rancho. “Rose Gordon” (Dunst) se casa con George y termina mudándose a su propiedad junto a su hijo Peter (Kodi Smit-McPhee).

En esta historia surge la inesperada conexión entre Peter y Phil, este último caracterizado por ser dominante aunque carismástico. Con esta relación, además termina recordando un amor significativo de su pasado y revelando algunos secretos que intentó mantener en el olvido.

El Óscar 2022 incluye entre sus nominaciones a varias películas como El poder del perro, disponible en la plataforma streaming Netflix, que trabajó junto a Campion en los puntos fundamentales de la trama. La directora - la única mujer nominada en la categoría de dirección juntoa Kenneth Branagh, “Belfast”; Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car; Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza; y Steven Spielberg, West Side Story -, dijo haber abordado la notas creativas entregadas por la plataforma, aunque manteniéndose firme.