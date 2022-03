Ricky Martin dará mensaje en su concierto por el Día de la Mujer

Ricky Martin no sólo es cantante y actor, el puertorriqueño es papá y uno de los grandes activistas que tienen el mundo en la actualidad, cada que tiene la oportunidad alza la voz por los que no la tienen, ya sea por el colectivo LGBTT+, la gente con menores recursos, en contra de la guerra o a favor de las mujeres.

Aunque la pandemia retrasó los conciertos que tenía programados en México, dos años después, Ricky cumplirá su promesa de presentarse en el país que lo apoyo en sus primeros pasos como arista, y lo hará en una fecha muy especial: el Día de la Mujer, por lo que no dudará el tiempo para mandar un mensaje.

“Hay que responsabilizar a los líderes, basta ya de cinismo, obviamente la fuerza que ustedes tienen como mujeres es mucho más poderosa que la mía, pero yo puedo hablar delante de las cámaras sobre el movimiento que tenga que existir para que las mujeres se sienta cómodas y protegidas. Me voy a reunir con mujeres que han vivido ataques, para que ellas me llenen de esa fuerza, para poder hablar en su nombre”, dijo el intérprete sobre la violencia de género,

Ricky Martin

Y agregó, “pero creo que el problema más grande es la política y los políticos que no apoyan leyes que protejan a la mujer o a las minorías, y mientras no va a a pasar nada, pero una vez que las leyes sean creadas y que se lleven a cabo, esto puede cambiar”.

También te puede interesar:

El viejo look que Ricky Martin traerá de vuelta para el 2022

Datos curiosos de Ricky Martin en celebración de su cumpleaños número 50

Ricky Martin responde a especulaciones sobre “retoques” en su rostro

Ricky Martin en la politíca

Si bien Ricky siempre muestra su postura a través de sus redes sociales, o bien lo hemos visto saliendo a las calles para manifestarse en su natal Puerto Rico, ¿el cantante buscaría un puesto politíco?.

“Me lo he planteado varias veces, pero yo creo que con la música puedo hacer más. No te voy a decir que no, porque igual en cinco años me da con entrar a la política, no voy a cerrar esa posibilidad, pero lo que he podido hacer con la música, el poder de convocatoria que me da es muy poderoso”, senteció el intérprete.

Y siguiendo con su discurso apoyado en la música, el boricua de 50 años, habló sobre el mensaje que dará en sus próximos conciertos, respecto a la situación que se vive en Ucrania, al ser atacado por Rusia.

Ricky Martin

“Yo siempre que entro al escenario lo que digo es ‘vamos a olvidarnos de todos los problemas en el hogar, el país, en el mundo; en estas dos horas de música quiero que sean libres’, y que se active una energía bonita. La gente tiene muchos problemas y quiere entretenimiento por eso van a mis conciertos, pero con algo tan descarado como lo que está pasando ahora se que me voy a tomar un momento para hacer conciencia, soltar un poco de amor y activar un pensamiento positivo respecto a lo que está pasando. A veces como mecanismo de defensa queremos ni siquiera leer lo que está pasando y pasar el canal, pero esto es muy difícil, muy serio, y nos afecta a todos, así que hay que hablar de paz y de la salud mental, porque esto nos afecta a todos”.

Martin también goza de la paternidad junto a su pareja Jwan Yosef, ambos crían a Valentino, Matteo, Renn y Lucía, los primeros ya cuentan con 13 años, por lo que elcantante nos compartió cómo es qué les explca este tipo de conflictos mundiales.

“Tienen mucha información, y se han topado con este papá que no se queda callado, que soy activista, soy el que hablo en nombre de los que no son escuchados, que se para ante el gobierno y lo derroca si es necesario como lo hicimos en Puerto Rico. Ellos simplemente hacen sus preguntas y yo les dejo saber porqué, les doy los dos lados de la moneda, y ellos caen en sus propias conclusiones, pero simplemente creo que ahora están tomando nota. Afortunadamente ellos tiene sus tutores que están con nosottros en todo el momento, que me conocen muy bien y vemos que la información que se les da sea amplia, y yo me tomo el tiempo para que estén claros y la información que les llegue sea de verdad. Eso es era papá, es er un torero constante”.

¿Cuándo son los coniertos de Ricky Martin en México?

8 de marzo- Foro Sol de la Ciudad de México

10 de marzo- Arena Monterrey

12 de marzo- Arena VFG Guadalajara

16 de marzo - Estadio de baseball en Veracruz

18 de marzo- Hípico de Jutiquilla, Querétaro