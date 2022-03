Astrid Hadad regresa a los escenarios con su obra feminista “La pluma o la espada”

“En este cabaret histórico hablo de dos mujeres de la época barroca que son: Sor Juana Inés de la Cruz y la Monja Alférez”, de esta manera en entrevista con Publimetro, Astrid Hadad explicó de qué se trata su nueva obra. En la misma línea, Hadad compartió: “La historia de la Monja Alférez es muy particular pues ella vivía en San Sebastián, en España y a los 15 años se escapa del convento, se viste de hombre y se va por el mundo. Posteriormente llega a América y participa en las selvas de Perú, Chile, Argentina y Panamá en la Conquista como soldado”.

Astrid Hadad. Astrid Hadad. / Foto: Cortesía.

En la misma línea, Hadad contó que cuando los demás soldados se percatan de que es mujer no la castigan y como sirvió a la Corona le dan una pensión y el Papa le da el permiso de vestir de hombre el resto de sus días. Por otra parte, se encuentra Sor Juana Inés de la Cruz, quien “fue una mujer sabia, talentosa que logra publicar libros que es como un milagro en esa época”. “A Sor Juana por ser mujer, por ser brillante la someten horrible y la amenazan con la hoguera”, agregó Astrid.

Vuelve el famoso cabaret histórico de la actriz y cantante mexicana

Astrid Hadad platicó muy emocionada que será el 19 de marzo a las 19 horas cuando regresará al escenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Es importante mencionar que “La pluma o la espada” pertenece a un “ciclo” llamado: “Nosotras Somos Memoria” dedicado a conmemorar todo el mes de marzo a las mujeres que hicieron historia. De la misma manera, Hadad dijo que el show contiene canciones originales que fueron escritas por ella. “Me volví atrever a escribir canciones no había canciones que hablaran de esto y fue un poco difícil pero cuando insistes es insistes las canciones van saliendo”, mencionó Hadad.

Astrid Hadad. Astrid Hadad. / Foto: Cortesía.

En cuanto a los tintes de feminismo que se pueden apreciar en esta obra, Hadad expresó: “Lo que quiero mostrar con esta puesta en escena es que cuando tienes algo que decir no importan los obstáculos que se te presenten porque lo vas a terminar haciendo”. A lo cual añadió: “Eso es lo que estamos haciendo ahora las mujeres, o sea hemos avanzado muchísimo porque obstáculos no ha dejado de haber pero nosotras seguimos adelante hasta que se logre esta igualdad que estamos esperando. Porque hasta el día de hoy sigue habiendo mucha injusticia en muchos sentidos y lo que más trato de decir en este espectáculo es como cuando hay una convicción o una necesidad de ser o actuar no hay ningún impedimento”. Para finalizar la actriz dijo: “Como Sor Juana Inés de la Cruz decía: Para el alma no hay encierro ni prisiones que le impidan”.