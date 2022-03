Bryan Cranston: Estas son las series juveniles en las que apareció antes de “Breaking Bad”

Bryan Cranston es uno de los actores más populares a nivel mundial gracias a su exitosa y respetada carrera.

Aunque muchos lo conocen por el inolvidable papel de “Walter White” en “Breaking Bad”, el intérprete de 66 años cuenta con un enorme y envidiable currículo.

Desde 2008 su cara está fuertemente vinculada con el ficcional profesor de ciencia que se convierte en un prestigioso vendedor de metanfetaminas, considerado el personaje más emblemático de su carrera.

Sin embargo, antes de ese año Bryan pasó por icónicas producciones de Hollywood que pocos recuerdan. Antes de llegar a la industria artística, Cranston además de trabajar como imagen de distintas publicidades televisivas, también se desempeñó como pastor de la iglesia.

A lo largo de su gran trayectoria, el actor ha participado en series juveniles que marcaron un antes y un después en la televisión.

Power Rangers

En 1993, se sumó el reparto de los “Power Rangers” en la voz de dos de los villanos más temidos, Twin Man y Snizard, por si fuera poco el power ranger azul recibió el nombre de “Billy Cranston” en honor al actor.

Casi 25 años después de ese momento, Bryan volvió a la franquicia pero esta vez en el papel de Zordon, un proyecto que le generó mucha curiosidad por el gran cambio que sufrió la serie.

“Yo no habría aceptado el papel si no fuera por lo bueno que es el guion. Ellos han cambiado por completo el tono. No es la serie de televisión, en absoluto. Tiene un enfoque reimagininado y actualizado, plenamente efectivo para contar esta historia de superhéroes”, expresó en 2017.

Sabrina, la bruja adolescente

En 1997, el fanático de los Dodgers compartió créditos con Melissa Joan Hart, Caroline Rhea y Beth Broderick en la serie de Nickelodeon.

En el papel de un abogado mágico, Cranston apareció en el capítulo 24 de la primera temporada, titulado “La novia del gnomo”.

A lo largo del episodio el actor intentó en la ficción detener el matrimonio de “Sabrina Spellman” y “Roland”, un gnomo conocido como el “hallador de las cosas perdidas. Con su nerviosa e impredecible personalidad el abogado mágico hizo reír a más de uno cuando sorpresivamente se quitaba la ropa en frente de las tías de la protagonista.

Bryan Cranston en "Sabrina, la bruja adolescente" Foto: Youtube

Malcolm, el de en medio

En 2007 Bryan Cranston se sumó a la exitosa serie en uno de los papeles principales. Además de participar en los 151 episodios que conforma la producción, también estuvo encargado de la dirección de siete capítulos.

En el papel de “Hal Wilkerson”, el actor le dio vida al padre del protagonista, un hombre que debe lidiar con problemas familiares, laborales y al mismo tiempo luchar por mantener una buena relación con su esposa.

Según ha revelado Cranston anteriormente su participación en la serie encabezada por Frankie Muniz fue igual de importante que su paso por “Breaking Bad”.

“Es lo mismo que siento por Breaking Bad y Malcolm in the Middle, amaba a esos dos personajes, son muy diferentes, por supuesto, pero estoy igualmente orgulloso de ambos, pero estoy igualmente contento de que hayan terminado. y ahora es el momento de seguir adelante, fue parte de tu infancia, fue parte de mi edad adulta, me dio un gran impulso como actor y me dejó hacer otras cosas”, expresó el actor.

Bryan Cranston en "Malcolm" Foto: Youtube

