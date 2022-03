Karol G: Katherin Giraldo, hermana de la cantante demuestra su belleza en increíble sesión de fotos

La colombiana Karol G se ha adueñado del corazón de miles de fanáticos, no solo por su talento, sino también por su gran carisma y belleza. Y por lo que se ve esa belleza viene de familia, pues una de las hermanas de ‘la Bichota’ está dejando sin aliento a muchos.

Katherin Giraldo, hermana de Karol G, está robando la atención de los usuarios en las redes sociales, y ya acumula, más de ciento veintidos mil seguidores. La joven de 28 años es estilista, colorista profesional y modelo.

Katherin Giraldo y sus hermanas

La modelo tuvo que desactivar la caja de comentarios

La hermana menor de la intérprete revolucionó las redes y le paró el corazón a más de uno, con una picante sesión de fotos que realizó, luciendo ropa interior de encaje en color negro. Además que con sus ojos verdes los tiene cautivados.

Katherin impactó con poses y miradas atrapantes, usando ropa interior bastante seductora. Lo que causó que la caja de comentarios estallara de mensajes halagando la belleza de la también nacida en Colombia.

Pero los mensajes fueron tantos, que la modelo decidió, luego de un par de horas, desactivarlos para no seguir recibiendo comentarios bajo el post de dos fotos. En las cuales aparece de medio lado, y de espaldas, usando lenceria en color negro.

“Ahí fue donde surgió todo este distanciamiento”

La estilista es la hija de Guillermo Giraldo, mejor conocido como ‘Papá G’, confesó hace un tiempo en una entrevista con el Diario El Espectador, que su relación con sus hermanas, Karol G y Jessica Giraldo, y su padre se deterioró después de la muerte de su mamá.

“Tuve algunos comportamientos que no estuvieron muy bien en esa época, porque me sentí superlibre y me desboqué, pero todos cometemos errores. Ahí fue donde surgió todo este distanciamiento”, reveló la joven.

Ella también ha aclarado que no tiene contacto estrecho con Karol G, pero que la admira y sigue su carrera musical por todo lo que ha logrado hasta el momento. Y que sí ha intentado acercarse más a su familia porque necesita de el cariño de ellos, pues lo económico no le importa porque ha logrado tener éxito por sus propios medios.