Nicki Minaj defiende a Britney Spears después de que la gente se burlara de su baile

La rapera Nicki Minaj no permitirá que Britney Spears olvide que es una reina del baile. La cantante de “Ups!... I Did it Again” publicó uno de sus famosos videos en Instagram y dijo: “Sé que no soy la mejor bailarina”, lo que provocó que Nicky le diera ánimos y refute su comentario: “¡BRITNEY! VUELVE A PONERTE LA CORONA Y DÉJALA AQUÍ BEBÉ!!!!!!”.

La estrella del pop vestía un top corto blanco con un escote en forma de corazón que se ataba en la espalda como señaló en su pie de foto: “Grabé 30 videos de baile cuando estaba en Maui… ¡Eso es divertido para mí!”. Continuó diciendo: “Sé que no soy la mejor bailarina, mucha gente se burla de la forma en que me muevo, pero honestamente, mientras me muevo y me expreso con mi cuerpo de alguna manera en este momento... eso es curativo”.

La legendaria artista luego hizo referencia a su tutela abusiva de 13 años cuando dijo: “La terapia es todo trabajo mental. Hice eso 10 horas al día, 7 días a la semana cuando fui abusada... no hay nada peor que la tortura de la mente... ¡¡¡Prefiero que alguien me abofetee que joder con mi mente!!!”.

Fanáticos de Britney Spears también apoyan a Nicki Minaj

“¿No eres la mejor bailarina?”, comenzó a escribir Nicki. “¡¡ERES la mejor bailarina!!! Resuelto eso, ¿qué sigue?... ‘BIG SAG ENERGY’”, escribió haciendo referencia al signo zodiacal Sagitario de ella y Britney, ya que sus cumpleaños de diciembre tienen solo unos días de diferencia.

El comentario de Nicki recibió más de 34.000 me gusta, y desde la publicación de baile, Spears ya ha continuado con nuevo contenido para sus 39,7 millones de seguidores. El lunes compartió una breve presentación de diapositivas de fotos subidas de tono en la playa, haciendo topless en la arena. Con un océano azul brillante detrás de ella, la artista rubia adoptó varias poses, incluida una en la que se cubrió los senos desnudos con las manos.