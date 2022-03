Óscar 2022: de qué trata “Dune” y dónde verla

Con un total de diez nominaciones al Óscar 2022, la película “Dune” es considerada una de las grandes favoritas para la edición 94 de los premios de la Academia que se celebra este 27 de marzo. El film arrasó en las nominaciones entre estas Mejor Película, Mejores Efectos Visuales, Mejor guión adaptado y Mejor fotografía.

La película, estrenada en octubre de 2021, está basada en el libro de ciencia ficción de Frank Herbert . En total son seis libros de la saga: Dune, Dune Messiah, Children of Dune, God Emperor of Dune, Heretics of Dune and Chapterhouse: Dune, The Dun.

Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin y Dave Bautista participan en esta primera adaptación para el cine. La película cubre la primera mitad del libro, mientras que la secuela que ya se prepara, abordará la segunda parte de la obra, según destaca la reseña de Style Caster.

Esta primera parte de Dune está ambientada en una sociedad interestelar. Se centra en el joven Paul Atreides interpretado por Chalamet cuya familia administra Arrakis, un planeta poco acogedor y desértido pero fuente del melange del universo,también conocida como “la especia”, que proporciona vida eterna y mejores habilidades mentales. También es importante para la navegación espacial.

La película que llegó el pasado noviembre de 2021 a la plataforma HBO Max, ya prepara una segunda parte. “No estaría de acuerdo en hacer una adaptación del libro en una sola película.. el mundo es demasiado complejo. Es un mundo que toma su poder en los detalles”, expresó el director Denis Villenueve para Collider.

El cinesta confirmó la secuela, la cual describió así: “Es una historia completamente formada en sí misma con lugares dónde ir. Es una película épica totalmente independiente de la que la gente sacará mucho provecho cuando la vea”, citó la reconocida publicación.

Zendaya, una de las actrices revelación de Hollywood, se ha destacado en otras producciones como Malcolm & Marie y la trología de Spider Man. En “Dune” interpreta a “Chani”, quien también forma parte del planeta Arrakis.

La joven quien también se han destacado en Euphoria, habló de su experiencia junto a Timothée Chalamet y el primer acercamiento en el set, cuando sintió pavor por su aliento. “Me acababan de sacar las muelas de juicio. Mi mayor temor era que boca fuera repugnante, y luego tendría que hacer una escena con Timothée en la que teníamos que estar muy cerca, y él olería mi posible aliento seco”, exclamó en entrevista a Insider.