The Walking Dead tendrá otro spin-off enfocado en Maggie y Negan

The Walking Dead ha estado al aire desde 2010, poniendo a sus protagonistas en todo tipo de situaciones peligrosas con zombis y humanos por igual. Y si bien la serie principal terminará a finales de 2022 con la onceava temporada, el universo de los caminantes se expande aún más con una nueva serie que girará alrededor de Maggie y Negan.

Desde mucho antes de anunciar la temporada final de la producción principal, los directivos del drama zombi fueron pensando en otras historias que le ayudaran a mantener la franquicia a flote, mostrando Fear The Walking Dead desde 2015 como su primer proyecto alternativo. Pero ahora la serie dramática ha conseguido su cuarto spin-off con una peculiar pareja en los papeles protagónicos.

El nuevo spin-off de The Walking Dead

La cadena televisiva AMC ha anunciado que Lauren Cohan (Maggie) y Jeffrey Dean Morgan (Negan) seguirán interpretando su papel luego de que la serie principal termine, presentando una nueva serie titulada Isle of the Dead, que se estrenará en 2023 con una primera temporada de seis episodios, según reseña el portal Entertainment Weekly.

En un comunicado a propósito de esta noticia, la cadena describió la serie de la siguiente manera: “Isle of the Dead imagina a los populares personajes de Maggie y Negan viajando a un Manhattan post-apocalíptico hace mucho tiempo aislado del continente. La ciudad en ruinas está llena de muertos y habitantes que han hecho de la ciudad de Nueva York su propio mundo lleno de anarquía, peligro, belleza y terror”.

El nuevo paisaje urbano sin duda diferenciará la nueva serie de la producción original, la cual estuvo centrada por mucho tiempo en ambientes más rústicos como bosques y praderas. Esto podría ofrecer nuevas amenazas para los protagonistas ya que no están acostumbrados a desenvolverse en este tipo de entorno.

Pero aún más intrigante es la relación entre los dos personajes principales. A diferencia de otros sobrevivientes de Alexandria y otras comunidades, Maggie y Negan tienen una relación mucho más tensa, ya que al inicio de la séptima temporada el villano asesina al esposo de su nueva compañera justo delante de ella.

Un vistazo dentro de la producción

Eli Journé, escritor y coproductor ejecutivo de The Walking Dead, será el showrunner de la nueva serie, que será supervisada por el director de contenido de este universo, Scott M. Gimple. Cohan y Morgan también servirán como productores ejecutivos.

En un comincado, la protagonista comentó que está “encantada de asociarme con el equipo de AMC en el próximo capítulo del universo de The Walking Dead. Maggie está muy cerca de mi corazón y estoy emocionada de continuar su viaje en el icónico telón de fondo de la ciudad de Nueva York, junto a mi amigo y colaborador, Jeffrey Dean Morgan. No puedo esperar a que los fans vean lo que tenemos reservado para Maggie y Negan”.

Por su parte Jeffrey Dean Morgan agregó: “Estoy encantado de que el viaje de Negan y Maggie continúe. Ha sido un viaje caminando en los zapatos de Negan, estoy más que emocionado de continuar su viaje en la ciudad de Nueva York con Lauren. Los caminantes en un entorno urbano siempre han sido una imagen genial, pero ¿5th Avenue, Empire State Building, la Estatua de la Libertad, la ciudad más grande del mundo?”

“El telón de fondo es increíble, pero es la historia que Eli Jorné cocinó lo que es aún mejor. Abróchense el cinturón, Isle of the Dead va a reinventar el universo de The Walking Dead. Muchas gracias a Dan McDermott, Scott Gimple y AMC por tenernos de vuelta para más... simplemente no podemos esperar”, concluyo el actor veterano.

