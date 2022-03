BTS: ‘Permission to Dance On Stage’ está listo para invadir las salas de cine en México e imponer nuevo récord

Los contenidos en la pantalla grande crecen en cuanto la oferta en la cartelera, y están a punto de llegar varios títulos para satisfacer las necesidades de diversos públicos. Conciertos en transmisión directa, películas, óperas y espectáculos de ballet son parte de la oferta para los siguientes días en las salas mexicanas.

La música se vuelve un aliado para el entretenimiento, ahora cargado de K-Pop, rock, espectáculos de ópera, ballet y musicales. Te damos un repaso de lo que está por llegar a la cartelera.

BTS: Permission to Dance On Stage

Jin, RM, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook están a punto de generar un nuevo fenómeno en las salas de cine e imponer un nuevo récord.

La agrupación más popular del K-Pop a nivel mundial, regresa a los escenarios en su natal Seúl, Corea del Sur para continuar con Permission To Dance On Stage tras su exitoso regreso en Estados Unidos a finales del año pasado.

La novedad es que se transmitirá uno de sus conciertos en las salas de cine, que provocaron un gran fenómeno durante la preventa en toda Latinoamérica.

Army México está listo para invadir las salas y vivir el concierto como si fuera en vivo.

Cuándo: 12 marzo (Cinépolis).

Este evento llegará a países como Singapore, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Colombia, Preru, Paraguay y México, entre muchos más. Además, de Japón, Corea y Taiwán.

Terror en el Estudio 666

La legendaria banda de rock Foo Fighters se muda a una mansión de Encino llena de espeluznantes historias del rock and roll para grabar su tan esperado décimo álbum.

Comedia de terror cuyo reparto encabezan los integrantes de la popular banda de rock; no por casualidad, su argumento sigue a la legendaria banda de rock durante la grabación de su último álbum, Medicine At Midnight, en una mansión de Encino con una estrecha relación histórica con el rock and roll donde empezarán a suceder todo tipo de sucesos... extraños, divertidos y terroríficos.

Cuándo: 17 de marzo.

La voz del amor

Quebec, finales de la década de los años 60. Sylvette y Anglomard dan la bienvenida a su decimocuarto hijo: Aline. En la familia Dieu, la música reina y cuando Aline crece descubren que tiene una voz prodigiosa. Cuando escucha esa voz, el productor musical Guy-Claude solo tiene una cosa en mente: hacer de Aline la mejor cantante del mundo.

Biopic musical inspirado en la vida de la cantante canadiense Céline Dion.

Cuándo: 31 de marzo.

Jewels

La obra maestra de Chaikovsky, a cargo de la reconocida compañía rusa Bolshói Ballet, se podrá ver en cines, a través de +Que Cine, la ventana de contenidos alternativos de Cinépolis.

El lago de los cisnes relata la historia del príncipe Sigfrido y su obsesión por Odette, una misteriosa mujer-cisne embrujada que conoció al borde de un lago. Sigfrido le promete amor eterno, pero el destino tiene otros planes para él.

Cuándo: 20 de marzo.

MET NY Don Carlos (Verdi)

Se considerada una de las grandes óperas de todos los tiempos, por su majestuosa escenografía, numeroso elenco, ostentoso vestuario y trama histórica. Será la primera ocasión que este clásico de Giuseppe Verdi se presente en el Met con la versión original de cinco actos en francés, idioma original en el que fue creado.

Sir David McVicar está al frente de esta nueva producción, su montaje número 11 en el escenario neoyorquino, que lo ubica como uno de los directores de escena más prolíficos y populares en la memoria reciente de la casa de ópera.

Cuándo: 26 de marzo.

