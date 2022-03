Jennifer Lopez asegura que la fama “es un monstruo” y casi la consume

Desde antes que diera inicio el nuevo milenio, Jennifer Lopez comenzaba a tomar fama no solo con su carrera musical sino también como actriz. Es por eso que desde temprana edad ha conocido tanto la parte positiva como la negativa de ser reconocida mundialmente, comentando que fue algo que casi acaba con ella.

Lopez comenzó su carrera en las pantallas en 1991 con la serie para televisión “In Living Color” pero no comenzó a despegar sino hasta 1995 con “Money Train”. Seguidamente, en 1999 empezó a figurar en el mundo de la música con su primer álbum “On the 6″. Y a partir de ese momento, la fama no ha dejado de tocar su puerta con todo tipo de oportunidades que ha sabido aprovechar.

Jennifer Lopez confiesa que la famaes abrumadora

Durante una entrevista con la revista People, Jennifer Lopez comentó que está agradecida de tener la oportunidad de hacer lo que ama para ganarse la vida, alegando que “todo esto se siente como una bendición”, demostrando en varias ocasiones que su arduo trabajo ha dado sus frutos.

López admitió que durante la etapa en la que era jueza en American Idol, estrella de la serie de televisión Shades of Blue, sintió que había asumido más de lo que podía manejar. Esto la llevó a considerar que era necesario practicar la meditación para poder calmar su mente y centrarse.

Y si bien la cantante comentó que se apoya en varios de sus amigos cuando las cosas se ponen complicadas, también agregó que ninguno de ellos ha experimentado lo que ella ha pasado, revelando que tuvo que aprender a navegar por la fama por su cuenta.

“Honestamente, ninguno de ellos ha lidiado con muchas de las cosas con las que he tenido que lidiar”, dice la actriz de “Marry Me”. “Han estado lo suficientemente cerca de eso y lo entienden, [pero] he tenido que aprender a navegar [la fama] yo misma. Nadie está escribiendo el libro sobre cómo ser famoso, o qué hacer cuando obtienes fama y tu solo querías ser una artista”.

Así lidia con el reconocimiento sin abrumarse

La cantante comentó en la misma entrevista que otros artistas le preguntan cómo manejar la fama. Ella les dice que deben tomarlo un día a la vez y manejar cada día desde una perspectiva de agradecimiento y humildad.

“Solo tienes que manejarla con gracia y humildad y estar agradecido por cada momento”, responde Jennifer Lopez a la revista People. “Eso es todo lo que puedo decirte porque es algo complicado”.

“Ves a la gente sucumbir a ella todo el tiempo. Dices: ‘¿Por qué este artista se suicidó o este terminó haciendo esto, o este se autodestruyó?’ No es fácil. No es para todos, para ser mirados, escrutados, juzgados y aclamados. Incluso ser aclamado da miedo. Son tantas cosas, y es mucha energía con la que lidiar”, agregó la intérprete de “Jenny from the Block”

La fama “es un monstruo” para Jennifer Lopez

Cuando se le preguntó si disfruta de la fama, Lopez dice que aprecia “las cosas divertidas que trae”. Sin embargo, admite que en ocasiones puede ser difícil de manejar y que no es algo que debe tomarse a la ligera solo porque trae cosas positivas a la mesa.

“Es un monstruo”, dice Lopez. “Y hay que tener cuidado con eso; no puedes jugar con ella. Hay que respetarla y no jugar con ella. No es algo con lo que jugar y lo aprendí al principio de mi carrera. Y simplemente la respeto, y cohabitamos muy bien y eso es todo. Y honestamente, mi enfoque está en crear, no en la fama”.

