Joven con cáncer rechaza el millón de pesos de Eduin Caz para su tratamiento

El conferencista Emiliano Betacourt rechazó el donativo de un millón de pesos del vocalista de Grupo Firme Eduin Caz, luego de que su video se hiciera viral en donde aparece solicitando ayuda a sus seguidores para pagar su tratamiento contra el cáncer, el cual tiene un costo de tres millones de pesos.

Todo comenzó cuando Emiliano Betacourt publicó en sus redes sociales un video en donde había sido diagnosticado con cáncer por segunda ocasión, pues informó que tenía 10 días para poder realizarse la cirugía porque corre el riesgo de que el cáncer pueda extenderse más.

“Encontramos a ese doctor que puede salvarme la vida, está aquí en la Ciudad de México solamente hay un pequeño problema: la cirugía y el tratamiento son extremadamente delicados por eso tiene un costo de 3 millones de pesos y lo más imposible es que tengo diez días para conseguirlos”, explicó.

El también atleta explicó que lucha contra cuatro metástasis, una de ellos está en los pulmones y otro en las costillas.

Afortunadamente, y luego de que su video se hiciera viral, Emiliano logró juntar los tres millones de pesos, gracias a que sumaron miles de personas, influencers, actores y cantantes, entre ellos Eduin Caz, quien donó un millón de pesos.

“Le pueden decir al muchacho Emiliano Beta que revise sus mensajes, todo el día me han mandado un video de él, díganle que le mandé mensaje”, dijo por medio de sus historias de Instagram el cantante.

Sin embargo, el conferencista en otro video clip explicó que rechazó el donatino del vocalista del grupo Firme, sin dar su nombre, ya que había logrado juntar los tres millones de pesos, aunque agradeció el gran gesto del cantante.

“Hace aproximadamente una hora me llegó el chismes de que cierto personaje me estaba buscando y abrí mi Instagram para escribirle y cuando abro su mensaje lo primero que leo es un mensaje que dice: Emilio, Dios te bendiga. Acabo de ver tu video, me enteré de la noticia y quiero que sepas que te voy a donar un millón de pesos, no necesito que lo compartas, que lo publiques, no necesito publicidad, esto lo hago de corazón”, explicó el participante de “Resistiré”.

“Me emocioné y para mi fue un honor decirle: ‘Eres increíble, muchas gracias, pero te voy hacer muy honesto, ya llegamos a la meta. Te lo agradezco mucho, Dios te bendiga y te lo multiplique”, añadió Emilio Betancourt.

Tras la charla, Beta dijo que su “héroe sin capa” (Eduin Caz) le envió bendiciones y las mejores vibras para que saliera adelante. “Obviamente le dije: ‘Si se me atora la carrera voy a regresar contigo’”.

Y remató: “Si Dios quiere vamos a su concierto”.