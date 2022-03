Maribel Guardia: ¿Cuál es la enfermedad que sufre la actriz?

Maribel Guardia habló de su padecimiento al enterarse que Yuri estaba sufriendo de lo mismo como consecuencia del COVID-19, anteriormente casi nadie estaba enterado de los fuertes episodios que ha vivido la actriz costarricense a causa de la disautonomía.

Luego de finalizar “El tenorio comico”, la obra de teatro en la que comparte créditos con Freddy y Germán Ortega, Ariel Miramontes, Daniel Bisogno, Escorpion Dorado, Julio Alegría, Lalo España, Claudio Herrera, entre otros; la actriz reveló como ha sobrellevado la enfermedad que le impide tomar agua.

A sus 62 años, Maribel Guardia es una de las personalidades más admiradas por su envidiable condición física, producto de una dieta balanceada y fuertes rutinas de ejercicio. Sin embargo, pese al gran cuidado que le ha dado a su salud desde siempre, la disautonomía no la ha abandonado.

Dicha enfermedad afecta directamente los nervios que regulan las funciones involuntarias del cuerpo, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la sudoración. Entre algunos de los síntomas destacan: nauseas, pérdida de peso, desmayos, presión baja, entre otros.

Según reveló Maribel, el agua es una de las cosas que debe evitar a toda costa. “Mi disautonomía, yo nací con ella. Siempre que hacía ejercicio y tomaba agua, primero me sentía así como medio contentona, como si estuviera medio drogada y luego, bolas, periquín, al suelo, perdía el conocimiento, por eso no tomo agua”, reveló.

Aunque todos los médicos recomiendan beber dos litros de agua al día, la actriz de “Corona de lágrimas” evita el vital líquido ya que le produce una baja de sodio. “El agua me deslava completamente el sodio del cuerpo. En el día tomo mucho refresco para deportistas”, mencionó.

Al enterarse que Yuri la estaba pasando mal con la disautonomía, se puso en contacto con ella para darle las recomendaciones que le han funcionado desde toda la vida. Sin embargo, la cantante le comentó que su caso era distinto.

“Le hablé a Yuri, le dije ‘Oye, ami ¿cómo es eso que te estás muriendo? Yo ahí la libro, pero no me estoy muriendo’. Entonces me explicó que la de ella es diferente […] la mía me baja la presión y a Yuri se le sube la presión al cielo y eso sí es muy peligroso”, expresó Maribel.

