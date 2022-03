¿Qué es el grooming? Una táctica como la que Luis de Llano habría usado con Sasha Sokol

La cantante Sasha Sokol denunció haber sido víctima de abuso por parte de Luis de Llano cuando tenía solo 14 años de edad. El productor comenzó una relación con Sasha cuando ella era menor de edad y él tenía 39 años, por medio de una técnica que se conoce como ´grooming´ y que usan los acosadores de niños.

¿Qué es el Grooming?

El grooming es la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño, niña o adolescente ganándose su confianza. Las personas que lo ejercen se encargan de establecer un vínculo con el menor mediante el cual lo aislan hasta que logran desprenderlo de su red de apoyo (amigos y familia), creando un ambiente de secretismo e intimidad para poder manipularlo y abusar sexualmente de él.

La situación de violencia de género también alcanza a los niñas y niños. México ocupa el primer lugar mundial en delitos de abuso de menores de 14 años, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

El abuso sexual de menores sigue presente porque es un tabú dentro de las familias, secretos que deben guardarse, porque los menores no saben qué hacer con lo que les está pasando. Para prevenirlo, tú debes ser quien exponga el tema.

De acuerdo con la Plataforma Digital para Prevención Social de la Violencia contra las Mujeres y Niñas (Previm) de la Secretaría de Gobernación, de los 774 casos de agresión sexual intrafamiliar, 99 fueron cometidos por los padres, 100 por los padrastros y 365 por “otros parientes”.

Abuso sexual de menores

-El abuso sexual ocurre cuando un niño o niña es utilizado para la estimulación sexual de su agresor (un adulto, conocido o desconocido, pariente u otro) o la gratificación de un observador.

-Implica toda interacción sexual, en esta situación el consentimiento no existe o no puede ser dado, independiente si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo.

¿Qué acciones implican el abuso sexual?

Los manoseos, frotamientos, contactos y besos sexuales.

El coito interfemoral (entre los muslos).

La penetración sexual o su intento, por vía vaginal, anal y bucal aun cuando se introduzcan objetos.

El exhibicionismo y el voyeurismo.

Actitudes intrusivas sexualizadas, como efectuar comentarios lascivos e indagaciones inapropiadas acerca de la intimidad sexual de los pequeños.

La exhibición de pornografía. En ocasiones, disfrazada como “educación sexual”.

Instar a que los niños tengan sexo entre sí o fotografiarlos en poses sexuales.

Contactar a un niño (a) vía internet con propósitos sexuales (grooming).

La denuncia se dificulta, de acuerdo con CIMAC, porque se trata de un familiar. De los 80 casos donde el agresor tenía un parentesco con la víctima, sólo 45 de los casos llegaron a denunciarse.

UNICEF señala que los principales motivos para no pedir apoyo o presentar una denuncia son:

Creer que se trató de algo irrelevante o que no les afectó

Tener miedo a las consecuencias o amenazas

Sentir vergüenza

Desconocer cómo o dónde denunciar

Pensar que no le creerían o que le dirían que había sido su culpa

Señales para identificar que un menor está sufriendo abuso sexual

Cambio de conducta

Irritabilidad, sensibilidad o llanto fácil

Retraimiento

Defensivo ante el contacto físico

Que se niegue a realizar ciertas posturas

Signos en su cuerpo o infecciones en genitales

Dibujos o conductas sexuales inapropiadas a su edad

Rechazo ante ciertas personas o lugares que antes aceptaba

Regresiones en su conducta (volver a mojar la cama)

Conocimientos sobre sexualidad que no corresponden a su edad