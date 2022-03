K-Pop: Artistas coreanas que impulsaron el empoderamiento de la mujer

El feminismo en Corea no es un tema de conversación, incluso las mujeres en el mundo artístico que han estado a favor de los temas de género han sido fuertemente criticadas por la sociedad. Sin embargo, algunas artistas del K-pop han promovido el empoderamiento de la mujer desde sus redes sociales o con sus canciones.

Sulli, una de las primeras y únicas cantantes de kpop que se ha declarado feminista fue Choi Jinri, mejor conocida como Sulli , quien fue integrante del grupo f(x). En los últimos años de su carrera artística, Sulli utilizó sus redes sociales para exponer abiertamente los romances que tuvo, las actividades que realizó, las ocasiones en las que no usó maquillaje o la ropa que usó.

Sin embargo, debido a su forma liberal de comunicarse con sus seguidores, recibió ciberacoso, y en 2014 anunció que se tomaría un año sabático para alejarse de los comentarios y mensajes de odio que recibía a diario. Un año después, volvió a sus actividades, pero solo como actriz. Sin embargo, la situación de Sulli nunca mejoró y se quitó la vida el 14 de octubre de 2019, a la edad de 25 años.

Solar, Moonbyul, Wheein y Hwasa conforman el grupo MAMAMOO que se ha vuelto relevante en el feminismo por las letras de sus canciones, la forma en que se presentan en el escenario y las personas que las siguen, aunque ninguna se ha declarado abiertamente feminista.

Algunas de las canciones en las que las cantantes han mostrado interés por el empoderamiento de la mujer es con “Quiero ser yo misma”, tema en el que se muestran contra los estándares señalan que no debe haber comparación entre mujeres y aplauden el respeto que cada una tiene para ella.

La independencia femenina es inspiración del K-Pop

La canción “Doin’ Good” de KittiB hablaría de una mujer que está lidiando con su agresor, y es víctima de una violación. En la letra de su canción, la cantante menciona cómo esta persona logró empoderarse a pesar de la violencia sufrida y repite a lo largo de la canción: “Lo estoy haciendo bien”.

Aunque MissA es un grupo que se separó hace varios años, actualmente sus canciones son celebradas. El tema que tomó más fuerza por no ocultar a qué se referían con sus letras, fue “I don’t need a man”. A lo largo de la canción, las cantantes enumeran por qué una mujer no necesita un hombre en su vida y se siente satisfecha consigo misma sin pareja.

Versos como “chico, no digas ‘yo te cuido y te cuido’ no, no. Chico, no juegues si no vas a venir con la mente seria”, marcaron No necesito a un hombre como una canción de empoderamiento femenino.